Mérida, laboratorio de ideas para narrar la migración sin estereotipos

Cerca de un centenar de periodistas de países como Jordania, México, Colombia y Estados Unidos participaron ayer en Mérida en el VIII Congreso de Periodismo de Migraciones (Teatro María Luisa), un espacio para conversar con profesionales que elaboran información de calidad en este ámbito, en el que se reclama también una especialización "para contarlo mejor". Precisamente, el foro giró en esta edición en torno a la especialización del periodismo de migraciones, la externalización y los factores claves y las principales dificultades a las que se enfrentan los periodistas que se dedican a este ámbito.

Criterio y calidad

La directora ejecutiva del evento, Patricia Macías, definió esta especialización como un fenómeno transversal pues, "la economía, la parte social, la actualidad hablan de migraciones", aunque aseguró que para informar sobre migraciones "con criterio y calidad, necesitas estar especializado para poder acceder a fuentes que normalmente son mucho más opacas y entender los datos". El evento contó con ponentes como Sebnem Arsu (corresponsal de Der Spiegel en Estambul), Rawan Damen (directora de Arab Reporters for Investigative Journalism), Dounia Mseffer (RMJM), Eromo Egbejule (The Guardian, Nigeria), Andrei Popoviciu (periodista freelance en África), Gabriela Sánchez (eldiario.es) y Pepe Naranjo (corresponsal de El País en África). Respecto a esta especialización, Naranjo solicitó que se mire "a lo que está pasando en los países de origen" para comprender las razones porque, delo contrario, "no entendemos nada".

Mérida derriba fronteras con el periodismo como nexo de unión. / Ayuntamiento de Mérida

No perder de vista África

Al publicar para medios fundamentalmente españoles pero vivir en Senegal, incidió en la necesidad de un filtro mental, estar muy atento a la actualidad, crear una red de fuentes y periodistas locales para, después, tratar de vender temas, a su juicio "la parte más difícil". En este sentido, subrayó que no se puede perder de vista África en general, y Senegal en particular, pues "son un poco la marginalidad informativa". Por su parte, José Bautista, periodista de investigación y coordinador del área de periodismo de investigación de la Fundación PorCausa, manifestó la dificultad de cubrir este tipo de informaciones porque, a menudo, se trata de países "donde el periodismo es una profesión de riesgo o directamente está prohibido y limitado".

Estar ciegos

Martina Madaula, cofundadora de la revista Yemaya, especialista en vulneración de derechos humanos con perspectiva de género, abordó los impactos de la externalización fronteriza de Europa hacia las mujeres. "Hemos explorado las diferentes manifestaciones de esta violencia, superexplícitas, violencias sexuales y físicas, hasta mucho más psicológicas que impactan, sobre todo, cuando tienes cargos reproductivos como mujer", señaló. Al evento asistió Montserrat Domínguez, antigua trabajadora en la Cadena SER y actual 'freelance', quien recalcó la oportunidad "única" de este congreso para poder conocer de primera mano el trabajo de muchos compañeros en algo que, "en países ricos como los nuestros, no queremos ver o saber cómo otros se encargan de expulsar a los inmigrantes o de encerrarles en cárceles, porque es algo ante lo que nosotros preferimos estar ciegos. Precisamente por eso se llevan la gestión de las fronteras a países donde no hay democracia, donde no hay control por parte de la prensa libre y ese es el reto que tenemos los periodistas".