Demanda vecinal

El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo

Consulta aquí los horarios del nuevo negocio

La barriada emeritense de El Prado estrena Carrefour Express.

La barriada emeritense de El Prado estrena Carrefour Express.

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Desde este viernes 3 de octubre, la emeritense barriada El Prado cuenta con un nuevo supermercado, un Carrefour Express. La apertura del establecimiento se debe a la demanda que los vecinos llevaban pidiendo desde hace un tiempo para seguir sumando servicios en el barrio, según ha explicado a El Periódico Extremadura, Gonzalo Alesón, presidente de la asociación vecinal. "Somos más de 5.000 personas viviendo en esta zona de la ciudad y era algo muy necesario. Estamos encantados, muy contentos con la apertura. La tienda se encuentra ubicada en la calle Comarca de Las Hurdes", ha dicho.

La barriada emeritense de El Prado estrena Carrefour Express.

La barriada emeritense de El Prado estrena Carrefour Express. / Cedida a El Periódico Extremadura

Horarios

El local ya ha recibido a sus primeros clientes y sus trabajadores se han motrado muy ilusionados. El negocio estará activo todos los días del año y contará con los siguientes horarios: de lunes a sábado la apertura de puertas será de 09.00 a 22.00 horas, y el domingo y festivos de 10.00 a 15.00. Se trata de un negocio adaptado a las necesidades de los residentes de El Prado.

