Demanda vecinal
El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
Consulta aquí los horarios del nuevo negocio
Desde este viernes 3 de octubre, la emeritense barriada El Prado cuenta con un nuevo supermercado, un Carrefour Express. La apertura del establecimiento se debe a la demanda que los vecinos llevaban pidiendo desde hace un tiempo para seguir sumando servicios en el barrio, según ha explicado a El Periódico Extremadura, Gonzalo Alesón, presidente de la asociación vecinal. "Somos más de 5.000 personas viviendo en esta zona de la ciudad y era algo muy necesario. Estamos encantados, muy contentos con la apertura. La tienda se encuentra ubicada en la calle Comarca de Las Hurdes", ha dicho.
Horarios
El local ya ha recibido a sus primeros clientes y sus trabajadores se han motrado muy ilusionados. El negocio estará activo todos los días del año y contará con los siguientes horarios: de lunes a sábado la apertura de puertas será de 09.00 a 22.00 horas, y el domingo y festivos de 10.00 a 15.00. Se trata de un negocio adaptado a las necesidades de los residentes de El Prado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo
- De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
- El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida
- Félix Cuéllar, experto en inteligencia emocional en Mérida: 'Si yo grito, mi hijo aprenderá a gritar
- 3.000 viviendas y 12.000 empleos: esto es lo que promete el nuevo Plan General Municipal de Mérida
- Trasladado al Hospital de Mérida un joven de 15 años herido tras sufrir un accidente con un quad
- Mérida ultima la transformación de la Rambla en plataforma única
- Mérida programa un amplio menú de actividades para combatir el edadismo y celebrar la madurez