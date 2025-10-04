El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro

El Ayuntamiento de Mérida recibirá 9.383.650 euros de los fondos FEDER para la transformación económica, social y cultural de la ciudad, con actuaciones como la dinamización del comercio local, nuevos corredores verdes o la modernización de espacios públicos. Esta cuantía económica forma parte de la resolución provisional que ha publicado este pasado viernes la Dirección General de Fondos Europeos para la asignación de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinada a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, para el periodo va desde el 2021 hasta 2027.

El alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que es "una magnífica noticia" que el Gobierno de España haya concedido a la capital extremeña estos 9,3 millones para el desarrollo de las actuaciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado (PAI) elaborado por el ayuntamiento. Este PAI, diseñado a comienzos de 2025, es fruto de la participación ciudadana y tiene como fin reflejar las verdaderas prioridades de la ciudadanía, mediante una participación activa, para definir el futuro y transformación de la ciudad de Mérida, según ha informado el consistorio emeritense.

Actuaciones previstas

Desde el año 2015 el gobierno municipal ha gestionado más de 27 millones de euros procedentes de los fondos europeos, a los que se suman ahora estos 9 millones. A todo esto habría que añadir la aportación municipal para desarrollar los diferentes proyectos diseñados para el municipio que ascienden a 11 millones. Entre las actuaciones previstas, destaca un itinerario que unirá el Puente Romano con el Circo Romano de Mérida y la barriada de La Antigua, donde se ejecutará la ampliación del Museo del Muralismo Contemporáneo. El objetivo de esto es ampliar la oferta cultural y turística desde el centro hacia la zona nororiental, impulsando su dinamización y fortaleciendo la conexión entre áreas de alto valor histórico.Todo ello permitirá llevar a cabo diferentes actuaciones como la musealización del Mercado de Calatrava, la ampliación de las obras de plataforma única en la Rambla Santa Eulalia y calles aledañas, y la adecuación del Parque López Ayala, entre otras. Otro de los proyectos incluidos es la creación y modernización de las infraestructuras y los servicios públicos para lograr que sean accesibles y sostenibles, un eje en el que se priorizarán la construcción de equipamientos, la mejora del arbolado y la renaturalización de zonas escolares e instalaciones deportivas.

Más iniciativas

Además, se llevarán a cabo iniciativas que promuevan los negocios locales y la planificación inteligente del territorio, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental del municipio. Este proyecto permitirá llevar a cabo, entre otras actuaciones potenciales, la construcción de un Centro de Día para mayores en la barriada de Nueva Ciudad, el acondicionamiento del espacio ferial o un plan de dinamización comercial de la localidad. En relación a la regeneración socioeconómica y cultural de la ciudad, se pretende impulsar la transformación integral de los barrios desfavorecidos, mejorando sus condiciones urbanísticas, sociales y económicas para fomentar la cohesión social y la igualdad de oportunidades. En este punto se incluyen acciones como la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de espacios verdes, la rehabilitación de plazas, el soterramiento del cableado eléctrico y de telecomunicaciones; así como medidas que garanticen la eficiencia energética.