Sucesos
Muere un hombre de 45 años en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida
La víctima se salió de la vía y quedó atrapada en el vehículo, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvar su vida
L. A.
Un hombre de 45 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida. La víctima se ha salido de la vía y ha quedado atrapada en el vehículo; los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvarle la vida.
El siniestro ocurría sobre las 6.42 de la mañana entre los kilómetros 4 y 5 de la BA-125, en el término de la localidad pacense.
El 112 Extremadura ha comunicado la muerte del varón.
Hasta el lugar han acudido una Unidad Medicalizada del SES con base en Mérida, dos dotaciones de bomberos de la capital extremeña y patrullas de servicio de la Guardia Civil.
