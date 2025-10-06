Música y conciertos
El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock
El evento dejó momentos irrepetibles este pasado fin de semana en la capital extremeña
Los amantes del rock y del heavy disfrutaron este pasado fin de semana de dos días de música en el Acueducto de Los Milagros. La séptima edición del Festival Acerock volvió a pisar el acelerador musical a fondo con las actuaciones destacadas de la legendaria banda Easy Rider y de una de las mejores voces del heavy metal español, Leo Jiménez, además de un reñido y talentoso concurso de rock y otros conciertos (Ópera Magna, los portugueses Godark, Hijos de Overón y Darkness Bizarre). La organización acertó de lleno con el cartel y la capital regional reunió a unos cuantos rockeros.
Un festival que convence
El Acerock convenció una vez más al público asistente. "Este tipo de eventos está muy bien en Mérida. Me encanta que todos los fines de semana haya un montón de actividades de ocio y estoy encantado de la vida", ha manifestado un vecino de la ciudad a El Periódico Extremadura. Revive las distintas actuaciones musicales en este álbum de fotos:
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo
- El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
- De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
- El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
- El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida
- Susto en un popular pub de Mérida por el desmayo de una mujer en el cuarto de baño
- La fortuna no se cansa de visitar Mérida y esta vez lo hace con un pellizco del primer premio de la Lotería Nacional