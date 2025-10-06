Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock

El evento dejó momentos irrepetibles este pasado fin de semana en la capital extremeña

El rock y el heavy sonaron con más fuerza que nunca.

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Los amantes del rock y del heavy disfrutaron este pasado fin de semana de dos días de música en el Acueducto de Los Milagros. La séptima edición del Festival Acerock volvió a pisar el acelerador musical a fondo con las actuaciones destacadas de la legendaria banda Easy Rider y de una de las mejores voces del heavy metal español, Leo Jiménez, además de un reñido y talentoso concurso de rock y otros conciertos (Ópera Magna, los portugueses Godark, Hijos de Overón y Darkness Bizarre). La organización acertó de lleno con el cartel y la capital regional reunió a unos cuantos rockeros.

Un festival que convence

El Acerock convenció una vez más al público asistente. "Este tipo de eventos está muy bien en Mérida. Me encanta que todos los fines de semana haya un montón de actividades de ocio y estoy encantado de la vida", ha manifestado un vecino de la ciudad a El Periódico Extremadura. Revive las distintas actuaciones musicales en este álbum de fotos:

