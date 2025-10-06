Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universo de antigüedades

Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida

Los asistentes pudieron comprar e intercambiar objetos para todos los gustos en el IFEME

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Este pasado fin de semana, en el IFEME, los amantes y apasionados de las antigüedades se citaron en la capital extremeña. La I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta logró muy buena asistencia de público y en el evento participaron 150 expositores venidos de varios países con muñecas, monedas, sellos y discos, entre otros objetos. A falta de echar cuentas de forma oficial, la cita cerró la actividad con un balance positivo y pensando ya en la próxima edición.

Piezas únicas

Fueron dos jornadas inolvidables y muy emocionantes para los aficionados a este interesante mundo en el que se pudieron encontrar objetos para todos los gustos y muchas piezas únicas con historia, el público pudo comprarlos o intercambiarlos por otros.

Las mejores imágenes

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta.

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
  2. El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo
  3. El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
  4. De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
  5. El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
  6. El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida
  7. Susto en un popular pub de Mérida por el desmayo de una mujer en el cuarto de baño
  8. La fortuna no se cansa de visitar Mérida y esta vez lo hace con un pellizco del primer premio de la Lotería Nacional

Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida

Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida

Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia

Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia

El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro

El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro

El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro

El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro

Santa Eulalia y la tradición que los agricultores regalaron a Mérida

Santa Eulalia y la tradición que los agricultores regalaron a Mérida

Este es el programa de la Feria Chica de Mérida: exposiciones, música y los tradicionales corros

Este es el programa de la Feria Chica de Mérida: exposiciones, música y los tradicionales corros

Adrenalina, dorsales, recorrido inédito y premios en metálico: lo que hay que saber de las Millas Romanas de Mérida 2026

Adrenalina, dorsales, recorrido inédito y premios en metálico: lo que hay que saber de las Millas Romanas de Mérida 2026

El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo

El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
Tracking Pixel Contents