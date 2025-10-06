Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida

Este pasado fin de semana, en el IFEME, los amantes y apasionados de las antigüedades se citaron en la capital extremeña. La I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta logró muy buena asistencia de público y en el evento participaron 150 expositores venidos de varios países con muñecas, monedas, sellos y discos, entre otros objetos. A falta de echar cuentas de forma oficial, la cita cerró la actividad con un balance positivo y pensando ya en la próxima edición.

Piezas únicas

Fueron dos jornadas inolvidables y muy emocionantes para los aficionados a este interesante mundo en el que se pudieron encontrar objetos para todos los gustos y muchas piezas únicas con historia, el público pudo comprarlos o intercambiarlos por otros.

Las mejores imágenes

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida

I Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta. / Ayuntamiento de Mérida