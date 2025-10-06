La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha vuelto a denunciar los "disparates" en la remodelación del Parque López de Ayala tras la tala de casi 40 árboles de gran porte, algunos centenarios y aparentemente sanos, a principios de año. Aunque el Ayuntamiento de Mérida justificó la acción alegando que los ejemplares estaban "enfermos", Fondenex asegura que esta razón es "claramente falsa", basándose en las imágenes de los árboles cortados y en el informe de un ingeniero forestal.

La verdadera razón, según la denuncia de la organización, fue la necesidad de ensanchar los paseos, considerando los árboles como un "estorbo" para el nuevo diseño.

Imagen de los árboles / Fondenex

Fallo en la reposición y plantación en ola de calor

El despropósito, sin embargo, no terminó con la tala. Fondenex apunta a dos graves incumplimientos en la fase de reposición:

Incumplimiento de porte: Los árboles plantados en sustitución no cumplen con el porte y diámetro exigidos en el proyecto original del parque. Plantación fuera de época: Los nuevos ejemplares fueron plantados en pleno verano, coincidiendo con "uno de los veranos más cálidos que se recuerda". Esta práctica es desaconsejada por cualquier experto en jardinería y, como consecuencia previsible, los nuevos árboles se están secando "uno tras otro".

A esto se suma la afección a los ejemplares antiguos que se salvaron del corte, cuyas raíces han sido dañadas por las obras, provocando también su secado.

Fondenex califica la plantación de verano, mientras las obras aún afectan el suelo, como una "tremenda irresponsabilidad". Ante la inminente pérdida de los ejemplares recién plantados, que deberán ser repuestos, la organización lanza una pregunta clave: "¿Quién costeará la plantación de nuevos ejemplares? ¿La empresa EULEN o el Ayuntamientos, es decir, los vecinos de Mérida?"

La organización concluye que el proyecto ha transformado el "otro acogedor y bonito" jardín en un espacio donde ahora "predomina el hormigón", tildando todo lo realizado en el López de Ayala como un "despropósito".