Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

El sosiego de la barriada de Plantonal de Vera de la capital regional se ha alterado a mediodía de este martes cuando por causas que se desconocen una furgoneta se ha empotrado contra un muro de una nave, ubicada en la calle Camino del Peral. Afortunadamente, y a pesar de ser una hora de movimiento laboral y vecinal, el vehículo se ha estrellado en un instante en el que no pasaba nadie y no ha habido que lamentar daños personales.

Testigos

«Menos mal que en ese momento no había nadie en la acera», han comunicado a este periódico varios testigos del siniestro. Eso sí, a consecuencia del impacto, la furgoneta ha quedado dañada y el accidente ha llamado la atención tanto a conductores como viandantes.

12.00 de la mañana

El percance se ha producido pocos minutos antes de las 12.00 de la mañana. En el lugar del incidente se han personado agentes de la Policía Local que han sido avisados por los vecinos de la zona para investigar lo ocurrido.