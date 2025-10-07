La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles

Empieza a nacer la Mérida del futuro con más empleo, viviendas, zonas verdes, accesible y mejor conectada. El pleno del ayuntamiento ha aprobado este martes en fase inicial el nuevo Plan General Municipal de Urbanismo, una hoja de ruta para lograr, según el Gobierno municipal, "una ciudad más verde, habitable, cómoda, interconectada y moderna".

Alegaciones

A la propuesta inicial del nuevo Plan General, que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU), se abre ahora un periodo de alegaciones de tres meses. La concejala de Urbanismo, Silvia Fernández, ha explicado el nuevo plan tiene como fin "diseñar el modelo de ciudad que pretendemos para los próximos veinte años" al objeto de "dar una respuesta efectiva a las necesidades demandadas por la ciudadanía y ofrezca oportunidades a su bienestar, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental". De la misma manera, la delegada ha expuesto que este nuevo modelo urbano representa "una palanca de empleo para Mérida", pues generará 8.304 puestos de trabajo directos y 4.980 empleos indirectos, lo que supone "una oportunidad histórica para la ciudad, reforzando la economía y la cohesión social".

La capital extremeña de las personas

Además, garantiza reservas de más del 30 por ciento de vivienda protegida en nuevos desarrollos, por lo que el municipio va a disponer, junto con las actuaciones del suelo urbano, de aproximadamente 3.000 viviendas asequibles hasta el año 2045. "Estamos construyendo la capital extremeña de las personas", a través de "un diseño equilibrado de la ciudad, desde una mirada actualizada al urbanismo sostenible, regenerador y rehabilitador", poniendo "el foco en cuestiones como la eficiencia energética, la salud y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales", ha añadido. Otras de las medidas son "la reducción del ritmo de expansión de la capital autonómica, priorizando las actuaciones en el suelo urbano", así como "dar solución a la falta de cohesión entre los diferentes distritos y barrios emeritenses".

Minuto de silencio en memoria de Vara. / Ayuntamiento de Mérida

Pulmón verde

Fernández ha avanzado que se calcula una capacidad para 9.209 nuevas viviendas en actuaciones de transformación, tanto en el suelo urbanizable como urbano, a la que habría que sumar unas 3.386 viviendas procedentes de la oferta en parcelas no edificadas en ámbitos de suelo urbanizables que se encuentras urbanizados y 555 viviendas que devienen de ámbitos de unidades de actuación del PGOU del año 2000 que se han desarrollado. Por otro lado, merced a la reubicación de la estación de mercancías Expacio Mérida y a la nueva variante ferroviaria, "la ciudad ganará más de 120.000 metros cuadrados de suelo que se transformarán en zonas verdes y en espacios residenciales, "creando un pulmón verde".

Suelos con valor patrimonial

Este Plan también protege los suelos con valor patrimonial y arqueológico y refuerza la integración de los restos arqueológicos en la trama urbana para "vincular nuestro futuro con lo mejor de nuestro pasado, consolidando a Mérida como capital cultural y patrimonial", ha aseverado. Por último, la edil de Urbanismo ha resaltado que la aprobación inicial de este Plan, fruto de la participación ciudadana, representa "la oportunidad de pasar página al planeamiento urbanístico pasado y abrir un futuro donde Mérida sea más verde, más habitable, más justa y más competitiva".