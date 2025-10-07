En la barriada de Cantarranas
Los vecinos ayudan a destapar un 'narcopatio' en Mérida que acaba con dos detenidos
La Policía Nacional interviene 45 kilos de marihuana, 80 gramos de hachís y una pistola
La Policía Nacional ha detenido en Mérida a una mujer de 32 años y un hombre de 44 años por su presunta autoría de un delito de tráfico de drogas, ocupación de bien inmueble y defraudación de agua y fluido eléctrico tras desmantelar una plantación de marihuana. La investigación comenzó a raíz de la recepción de numerosas quejas de vecinos del barrio de San Andrés de la capital extremeña, conocido popularmente como Cantarranas, sobre un fuerte olor a marihuana en la mencionada zona.
Antecedentes
Los agentes llevaron a cabo las gestiones tendentes a la detección de posibles cultivos de marihuana en el barrio, llegando a utilizar medios tecnológicos, que fueron los que localizaron una plantación exterior en el patio de una vivienda. Las continuas vigilancias y seguimientos discretos llevados a cabo dieron como resultado la plena identificación de la pareja que habitaba e linmueble, quienes "trapicheaban" del mismo modo con hachís.
A disposición judicial
Con la preceptiva autorización judicial, el pasado 1 de octubre se llevaron a cabo dos entradas y registro en sendas viviendas, deteniendo a dos personas e interviniendo 80 gramos de hachís, 45 kilos de marihuana, una pistola simulada y enseres necesarios para el tráfico de estas sustancias. Los detenidos cuentan con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
