Mérida inmortalizará al Papa Francisco con un monolito de cuatro metros de altura

El Papa Francisco tendrá un monolito (cuatro metros de alto y seis de ancho) en la capital extremeña. La céntrica plaza de la Basílica de Santa Eulalia contará con un atractivo más en los próximos meses, el monumento inmortalizará para siempre el recuerdo del Sumo Pontífice argentino por defender y reconocer la cristiandad de Mérida durante el pregón de la Semana Santa de 2024. El Gobierno municipal acaba de sacar el concurso de la obra y tiene que estar finalizada antes de la Pasión, Muerte y Resurreción de Jesús del año que viene. La licitación del proyecto cuenta con un presupuesto de 44.000 euros.

Vecinos y turistas

El fin que busca el ayuntamiento es dejar en la memoria de los vecinos y turistas un recuerdo físico del mayúsculo legado de este Papa. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, anunció en el transcurso de la pasada Gala de Premios Cofrades que “Francisco le dio a Mérida uno de los mejores regalos que esta ciudad puede tener: el reconocimiento de Mérida como Cuna del Cristianismo Hispano y de una Semana Santa única en el mundo. No olvidemos que se trataba, además, de la única intervención que un Santo Padre ha realizado en Semana Santa fuera de Roma, por tanto, hemos sido privilegiados”.