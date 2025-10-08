Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ayuntamiento saca a concurso la obra

Mérida inmortalizará al Papa Francisco con un monolito de cuatro metros de altura

La céntrica plaza de la Basílica de Santa Eulalia contará con un atractivo más en su espacio

El Hornito de Santa Eulalia en la capital extremeña.

El Hornito de Santa Eulalia en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Papa Francisco tendrá un monolito (cuatro metros de alto y seis de ancho) en la capital extremeña. La céntrica plaza de la Basílica de Santa Eulalia contará con un atractivo más en los próximos meses, el monumento inmortalizará para siempre el recuerdo del Sumo Pontífice argentino por defender y reconocer la cristiandad de Mérida durante el pregón de la Semana Santa de 2024. El Gobierno municipal acaba de sacar el concurso de la obra y tiene que estar finalizada antes de la Pasión, Muerte y Resurreción de Jesús del año que viene. La licitación del proyecto cuenta con un presupuesto de 44.000 euros.

Jardín vertical de la plaza de Santa Eulalia de Mérida.

Jardín vertical de la plaza de Santa Eulalia de Mérida. / Alberto Manzano

Vecinos y turistas

El fin que busca el ayuntamiento es dejar en la memoria de los vecinos y turistas un recuerdo físico del mayúsculo legado de este Papa. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, anunció en el transcurso de la pasada Gala de Premios Cofrades que “Francisco le dio a Mérida uno de los mejores regalos que esta ciudad puede tener: el reconocimiento de Mérida como Cuna del Cristianismo Hispano y de una Semana Santa única en el mundo. No olvidemos que se trataba, además, de la única intervención que un Santo Padre ha realizado en Semana Santa fuera de Roma, por tanto, hemos sido privilegiados”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
  2. Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia
  3. El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo
  4. El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
  5. De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
  6. La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex
  7. El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
  8. El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida

Mérida inmortalizará al Papa Francisco con un monolito de cuatro metros de altura

Mérida inmortalizará al Papa Francisco con un monolito de cuatro metros de altura

Ferran Adrià, en Mérida: "Me gustan mucho las migas extremeñas"

Ferran Adrià, en Mérida: "Me gustan mucho las migas extremeñas"

La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles

La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles

Los vecinos ayudan a destapar un 'narcopatio' en Mérida que acaba con dos detenidos

Los vecinos ayudan a destapar un 'narcopatio' en Mérida que acaba con dos detenidos

Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock

El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock

La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex

La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex

Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida

Repasa, en estas fotografías, la gran acogida de la I Feria Internacional de Coleccionismo de Mérida
Tracking Pixel Contents