Estampas alucinantes
El otoño regala a Mérida atardeceres que parecen pintados a mano
Los mejores rincones para ver las puestas de sol
Mérida seduce por un buen puñado de razones. En esta ocasión vamos a destacar los bellos atardeceres otoñales que envuelven la ciudad en postales. Hay numerosos rincones que son estupendos para poder contemplarlos. El buen tiempo está regalando cielos llenos de colores anaranjados, amarillos, azules... que tiñen los monumentos y paisajes, un privilegio del que pueden disfrutar vecinos y turistas. Este espectáculo visual es muy seguido por la gente que va a la caza con sus teléfonos o cámara de fotos e intenta inmortalizar el momento para luego compartirlo en las redes.
Astro rey
Cuando caiga el ocaso, a ser posible que te pille en alguno de estos espacios, donde los atardeceres son mágicos. Por ejemplo, el Templo de Diana, el Puente Romano, el Acueducto de Los Milagros o la charca de Proserpina. Desde El Periódico Extremadura les mostramos un llamativo viaje fotográfico que el astro rey nos ofrece al anochecer en Mérida:
