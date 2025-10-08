Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mes del mayor

Los vecinos de la Antigua de Mérida homenajean a sus mayores de 85 años

El colectivo vecinal hace un llamamiento para participar en el acto que está previsto para el 16 de noviembre en la parroquia Perpetuo Socorro

Parroquia del Perpetuo Socorro en Mérida

Parroquia del Perpetuo Socorro en Mérida / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Antigua de Mérida quiere homenajear un año más a los mayores de 85 años de la barriada.

En este sentido, hace un llamamiento a aquellas personas que han cumplido los 85 años y desean participar en los actos. Para ello, deb en acudir al centro social los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, o ponerse en contacto con algún miembro de la Junta Directiva.

"Sin duda es uno de los actos más emocionantes que hacemos en nuestra asociación", señala la directiva en una nota.

El acto en principio sería el 16 de noviembre de 2025 en la parroquia Perpetuo Socorro a las 12:30 horas, con una misa extremeña a cargo de la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua.

Tras la eucaristía, se hace una pequeña mención a su vida y se le entrega una placa. A continuación, se ofrecerá un vino de honor para los homenajeados y sus familiares que le acompañen en el homenaje.

"Esperamos que un año más se pueda llevar a cabo este evento", confía la directiva, que recuerda que se dispone de todo el mes de octubre para apuntarse.

"Merece la pena seguir haciendo estos homenajes a nuestras personas mayores, que han tenido, la mayoría, una vida muy dura e interesante", concluye la nota.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
  2. Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia
  3. El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo
  4. El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
  5. De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
  6. La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex
  7. El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
  8. El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida

Los vecinos de la Antigua de Mérida homenajean a sus mayores de 85 años

Los vecinos de la Antigua de Mérida homenajean a sus mayores de 85 años

Mérida inmortalizará al Papa Francisco con un monolito de cuatro metros de altura

Mérida inmortalizará al Papa Francisco con un monolito de cuatro metros de altura

Ferran Adrià, en Mérida: "Me gustan mucho las migas extremeñas"

Ferran Adrià, en Mérida: "Me gustan mucho las migas extremeñas"

La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles

La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles

Los vecinos ayudan a destapar un 'narcopatio' en Mérida que acaba con dos detenidos

Los vecinos ayudan a destapar un 'narcopatio' en Mérida que acaba con dos detenidos

Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock

El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock

La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex

La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex
Tracking Pixel Contents