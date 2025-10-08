Los vecinos de la Antigua de Mérida homenajean a sus mayores de 85 años

La Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Antigua de Mérida quiere homenajear un año más a los mayores de 85 años de la barriada.

En este sentido, hace un llamamiento a aquellas personas que han cumplido los 85 años y desean participar en los actos. Para ello, deb en acudir al centro social los martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, o ponerse en contacto con algún miembro de la Junta Directiva.

"Sin duda es uno de los actos más emocionantes que hacemos en nuestra asociación", señala la directiva en una nota.

El acto en principio sería el 16 de noviembre de 2025 en la parroquia Perpetuo Socorro a las 12:30 horas, con una misa extremeña a cargo de la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua.

Tras la eucaristía, se hace una pequeña mención a su vida y se le entrega una placa. A continuación, se ofrecerá un vino de honor para los homenajeados y sus familiares que le acompañen en el homenaje.

"Esperamos que un año más se pueda llevar a cabo este evento", confía la directiva, que recuerda que se dispone de todo el mes de octubre para apuntarse.

"Merece la pena seguir haciendo estos homenajes a nuestras personas mayores, que han tenido, la mayoría, una vida muy dura e interesante", concluye la nota.