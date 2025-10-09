Marisa Gallero presenta en Mérida la biografía del empresario visionario José Fernández López

La periodista gaditana Marisa Gallero presentará este jueves en el Teatro Maria Luisa de Mérida (19.00 horas) su último trabajo, ‘José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo’, un libro exclusivamente bibliográfico sobre el ilustre gallego-emeritense. Gallero ha sido galardonada con el Premio LID de Biografía empresarial, en su XXI edición, por su rigor histórico y documentación inédita de este empresario polifacético. En la presentación participarán igualmente el exregidor de la capital extremeña Antonio Vélez, junto a Bieito Rubido, director de “El Debate” y prologuista de la biografía; José María Fernández Sousa-Faro, hijo del protagonista de la publicación; y el alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna.

Un adelantado a su época

La obra, según recoge la organización del acto en una nota de prensa, "cuenta la historia de un galleguista y simultáneamente emeritense de corazón, de una discreción absoluta, que perteneció a una generación única en la historia de Extremadura y de España. Y es que José Fernández López fue un visionario que transformó la industria con su audacia y espíritu innovador. Sin miedo al riesgo, apostó en solitario por dos mataderos industriales en quiebra durante la República, especialmente por el Matadero de Mérida, al que logró situar en la cúspide de la industria agroalimentaria nacional a la marca Apis, gracias a sus avances en productos, tratamientos y conservas. De hecho, la industria conservera dio lugar a investigaciones en estaño y empresas mineras. También en la capital extremeña se ubicó la Corchera, que fue emporio del corcho".

El busto de José Fernández López en la capital extremeña. / Javier Cintas

Zeltia, Transfesa y Pescanova

Pero la cosa no queda ahí. "Fundó junto a sus hermanos el laboratorio químico, Zeltia, al inicio de la posguerra, y dio cobijo a científicos represaliados durante la dictadura. Además creó la primera multinacional de transportes especiales ferroviarios, Transfesa, y patentó un sistema de cambios de vías para unir por tren a España con Europa en el paso de los Pirineos. Por último, revolucionó la pesca con la primera flota de congeladores europea, que surcó los mares bajo la bandera de Pescanova, y promovió el desarrollo industrial con proyectos como la extracción de titanio y litio", indica.