El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario

El sábado 18 de octubre, las calles de la capital extremeña se convertirán en un enclave de devoción y pasión para festejar a lo grande el 125 aniversario de la Hermandad del Calvario. Mérida ya tiene casi todo listo para celebrar una ocasión muy especial y los hermanos acaban de oficializar el recorrido: la salida procesional extraordinaria contará con siete pasos y estarán acompañadas por las melodías de las bandas de la OJE emeritense, la Agrupación Musical de La Paz y la banda del Pilar de Villafranca de los Barros, así como la banda de música de Pilar Vizcaíno y la de Talavera la Real. Las imágenes saldrán a las 18.00 horas para recorrer el centro histórico de la ciudad y se recogerán sobre las 22.00.

Recorrido

El itinerario de esta procesión será un viaje cargado de simbolismo. Calle Calvario, Travesía de Almendralejo, plaza de la Constitución, Arco Trajano, calle Félix Valverde Lillo, plaza de España, concatedral de Santa María, San Salvador, calle Almendralejo, callejón de la Amargura, plaza de Luis Chamizo, Francisco Almaraz, Cristo Rey, Adriano, Augusto y vuelta al templo religioso, según ha informado hoy la junta de gobierno. Los vecinos y turistas tienen una cita obligatoria con la fe cristiana. No cabe duda será recordada como un evento inolvidable para todos los que puedan contemplarla de cerca.