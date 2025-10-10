El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica

El gran jardín vertical con el que se está cubriendo el lateral de una fachada de un edificio de la capital extremeña, en la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, toma su forma final y ya cubre casi por completo la pared con 12.300 plantas de distintas especies. Muy pronto se inaugurará este pulmón verde. Un espacio que se encargará de embellecer el lugar y reducir la temperatura. La estructura métalica (20 metros de ancho por 17 de alto) acoge a los vegetales en unos bolsillos de tela. Tanto el riego como el mantenimiento se hace a diario a través de un sistema automático integrado en las bolsas.

Muy pronto se inaugurará este pulmón verde. / Alberto Manzano

Plaza más accesible

Un ambiente de curiosidad y también de alegría invade el mencionado enclave. Los vecinos y turistas miran alucinados el nuevo jardin vertical. «Estábamos dando un paseo y hemos visto más gente de lo habitual y hemos aprovechado para visitar la Basílica que hacía tiempo que no la veíamos", han asegurado unos vecinos de la Zona Sur a este periódico. «Ha sido una buena idea y el jardín vertical es algo moderno. Ahora queda mucho mejor que antes con la pared llena de plantas. Además la plaza es muhco más accesible", ha dicho un residente del centro. Mérida ya tiene otro atractivo más.