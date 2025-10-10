Mérida se prepara para renovar las tuberías de Plantonal de Vera por 700.000 euros y cerrar el grifo de las averías

El Ayuntamiento de Mérida ha publicado la licitación de las obras para la mejora del abastecimiento de la barriada de Plantonal de Vera por un importe de 700.000 euros, que se destinarán a sustituir los antiguos sistemas que provocaban innumerables averías, roturas y molestias a los vecinos. Se trata de la segunda gran actuación en este sentido, junto a la que actualmente se está llevando a cabo en San Juan y María Auxiliadora, según informa el consistorio emeritense.

Fundición dúctil y polietileno

La licitación ya se encuentra en el perfil del contratante del ayuntamiento de la capital extremeña y la Plataforma de Contrataciones del Estado y tiene un plazo de ejecución de 3 meses. Se sustituirá la red por tuberías de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad, de 90 milímetros de diámetro, en las calles Gustave Doré, Obispo Zenón, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, Paul Verlaine, San Antonio de Padua, San Fernando, Pedro de Valdivia, Doctor Fleming, Travesía de San Fernando y La Parra. Por otro lado, se sustituirá la red por tuberías PE de 160 mm de diámetro en la avenida del Peral, Rey Eurico, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, San Juan de la Cruz, Doctor Fleming y Pedro de Valdivia.