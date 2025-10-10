Tendrá un plazo de ejecución de tres meses
Mérida se prepara para renovar las tuberías de Plantonal de Vera por 700.000 euros y cerrar el grifo de las averías
Licitada la obra para mejorar el saneamiento y abastecimieno en la barriada emeritense
El Ayuntamiento de Mérida ha publicado la licitación de las obras para la mejora del abastecimiento de la barriada de Plantonal de Vera por un importe de 700.000 euros, que se destinarán a sustituir los antiguos sistemas que provocaban innumerables averías, roturas y molestias a los vecinos. Se trata de la segunda gran actuación en este sentido, junto a la que actualmente se está llevando a cabo en San Juan y María Auxiliadora, según informa el consistorio emeritense.
Fundición dúctil y polietileno
La licitación ya se encuentra en el perfil del contratante del ayuntamiento de la capital extremeña y la Plataforma de Contrataciones del Estado y tiene un plazo de ejecución de 3 meses. Se sustituirá la red por tuberías de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad, de 90 milímetros de diámetro, en las calles Gustave Doré, Obispo Zenón, San Juan de la Cruz, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, Paul Verlaine, San Antonio de Padua, San Fernando, Pedro de Valdivia, Doctor Fleming, Travesía de San Fernando y La Parra. Por otro lado, se sustituirá la red por tuberías PE de 160 mm de diámetro en la avenida del Peral, Rey Eurico, Rubén Darío, Arzobispo Fernando de Vera, San Juan de la Cruz, Doctor Fleming y Pedro de Valdivia.
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia
- El Prado de Mérida logra su ansiado supermercado con horario de lunes a domingo
- La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles
- La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex
- El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
- De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
- El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock