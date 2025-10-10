La Navidad 2025 llegará a Mérida el día del Black Friday y muy pronto comienza la instalación de los adornos

Mérida volverá a resplandecer más que nunca con su alumbrado navideño. Faltan todavía más de dos meses para la Navidad 2025-2026, pero ya se sabe el día que se producirá el encendido de las luces en la capital extremeña. El 28 de noviembre (Black Friday) se iluminarán los adornos en los diferentes escenarios de la ciudad y los elementos decorativos empezarán a instalarse en los próximos días, según han confirmado a El Periódico Extremadura fuente municipales.

250.000 euros

El alumbrado navideño, además de ser un gran atractivo turístico, ayuda a reactivar el consumo en el comercio local, de ahí el esmero de los consistorios para presentarlo cada año más atractivo. En el caso de Emerita Augusta, la inversión aumenta hasta los 250.000 euros e incluirá varias novedades, lo que significa que el gasto para estas fechas sigue al alza con respecto al año pasado. El coste definitivo dependerá de la oferta económica que presenten las empresas adjudicatarias.

Cabalgata de Reyes Magos

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento emeritense ha aprobado las bases que regirán la participación de las asociaciones y colectivos de la ciudad en la Cabalgata de Reyes Magos 2026 que se celebrará en la tarde-noche del 5 de enero. En el desfile participarán 15 carrozas de entidades y colectivos, que deberán estar inscritos en el registro de entidades de la ciudad, que contarán con una subvención de 1.800 euros para participar en este evento que es seguido, en su recorrido, por miles de personas. Además las entidades participantes contarán con una aportación municipal de doscientos cincuenta 250 kilos de caramelos. Si la carroza lleva pasacalle, se le entregarán cincuenta 50 kilos de caramelos. A estas 15 carrozas hay que sumar las que promuevan entidades privadas que no contarán con ninguna ayuda económica.

20 personas

En lo que respecta a los colectivos y asociaciones, las bases reflejan que podrán participar con una carroza y con un pasacalles, que deberá estar compuesto éste último como mínimo por 20 personas. En lo que respecta a las carrozas, se confeccionarán en base a motivos navideños, con fantasías y cuentos infantiles. Las asociaciones deberán presentar un proyecto técnico que debe incluir la temática de la carroza con descripción detallada, incluyendo la distribución de elementos y adornos en la plataforma presentando un boceto en color de la carroza y foto de los trajes que se van a utilizar.

Encendido de las luces de Navidad 2024 en Mérida. / Carlos Ramos

100 w

También indicarán los materiales que se van a usar, el presupuesto de gastos, las medidas de seguridad en la carroza y los datos técnicos de iluminación y sonido que no podrá superar en ningún caso los 100 w. de potencia. La música que se ponga desde la carroza deberá ser navideña y/o infantil y estar en consonancia con las fechas en las que se celebra el evento.

31 de octubre

El plazo de presentación de proyectos termina el día 31 de octubre a las 14.00 de la tarde, y se presentarán por el Registro General del ayuntamiento de la capital extremeña o en la sede electrónica. Conforme a los proyectos presentados por las asociaciones y dado que el número máximo de carrozas que se seleccionarán es de quince, una comisión seleccionará a las asociaciones que participarán en la Cabalgata y que recibirán la subvención municipal para ello en función de la memoria presentada. Se acuerda, además establecer un mínimo de ocho metros de largo y un máximo de cuatro metros de alto desde el suelo, para cada una de las carrozas participantes en el evento. La Comisión será quien, atendiendo a criterios de elaboración, determine si la carroza es merecedora de la subvención así como de si debe participar.