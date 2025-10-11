Calidad a buen precio y trato personalizado
Amor con sabor a melón en Alimentación Isa: 40 años de matrimonio y 34 trabajando juntos en Mérida
Isabel Sánchez y Paco Benítez son el alma de este ultramarinos del barrio de Nueva Ciudad
Isabel Sánchez y Paco Benítez llevan 40 años de casados y 34 años trabajando juntos en la tienda Alimentación Isa, en la calle Juan Francisco Baviano Giner, en la barriada de Nueva Ciudad. A nadie del barrio emeritense que entre en su establecimiento se le puede escapar que allí, en otro tiempo pasado, hubo una sucursal bancaria. Hace seis años y medio compraron el local, pero antes su negocio se ubicaba a pocos metros de allí. “Tratamos de tener un poco de todo y nos gusta mucho nuestra profesión. Aquí ofrecemos calidad a buen precio y trato personalizado a los cliente. Si lo necesitan les lleva, Paco mismo, la compra a casa. A las puertas de la jubilación, seguimos al pie del cañón", ha comentado el matrimonio.
Ultramarino de barrio
En las estanterías y mostradores de este ultramarino hay espacio para una gran variedad de frutas y verduras frescas, dulces, panadería, todo tipo de embutidos, aceite, incluso productos de droguería. También tienen conservas, pastas, legumbres, papas fritas y bebidas. Con espíritu emprendedor, Isabel y Paco siempre se han volcado en la faena de inyectar su alegría y tender a que sus vecinos puedan contar con ellos para bajar a buscar un pan y artículos de primera necesidad.
Irse adaptando a los cambios
¿Y cuál es el secreto para seguir felices después de tantos años? "Lo sabemos todo el uno del otro. El respeto, el amor y la confianza son claves para que la cosa funcione bien". Ambos han asegurado que en todo este tiempo han madurado juntos: «Los dos nos hemos apoyado y nos hemos ido adaptando a todos los cambios que hemos experimentado desde que empezamos a trabajar juntos en Alimentación Isa. ¡40 años de casado dan para mucho!".
