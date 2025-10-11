Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calidad a buen precio y trato personalizado

Amor con sabor a melón en Alimentación Isa: 40 años de matrimonio y 34 trabajando juntos en Mérida

Isabel Sánchez y Paco Benítez son el alma de este ultramarinos del barrio de Nueva Ciudad

Vídeo | 40 años de matrimonio y 34 de vida en común: Isabel Sánchez y Paco Benítez el alma de Alimentación Isa en Mérida

Vídeo | 40 años de matrimonio y 34 de vida en común: Isabel Sánchez y Paco Benítez el alma de Alimentación Isa en Mérida

Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Isabel Sánchez y Paco Benítez llevan 40 años de casados y 34 años trabajando juntos en la tienda Alimentación Isa, en la calle Juan Francisco Baviano Giner, en la barriada de Nueva Ciudad. A nadie del barrio emeritense que entre en su establecimiento se le puede escapar que allí, en otro tiempo pasado, hubo una sucursal bancaria. Hace seis años y medio compraron el local, pero antes su negocio se ubicaba a pocos metros de allí. “Tratamos de tener un poco de todo y nos gusta mucho nuestra profesión. Aquí ofrecemos calidad a buen precio y trato personalizado a los cliente. Si lo necesitan les lleva, Paco mismo, la compra a casa. A las puertas de la jubilación, seguimos al pie del cañón", ha comentado el matrimonio.

El sabor único de una de las tiendas más emblemáticas de Nueva Ciudad.

El sabor único de una de las tiendas más emblemáticas de Nueva Ciudad. / Javier Cintas

Ultramarino de barrio

En las estanterías y mostradores de este ultramarino hay espacio para una gran variedad de frutas y verduras frescas, dulces, panadería, todo tipo de embutidos, aceite, incluso productos de droguería. También tienen conservas, pastas, legumbres, papas fritas y bebidas. Con espíritu emprendedor, Isabel y Paco siempre se han volcado en la faena de inyectar su alegría y tender a que sus vecinos puedan contar con ellos para bajar a buscar un pan y artículos de primera necesidad.

El sabor único de una de las tiendas más emblemáticas de Nueva Ciudad.

El sabor único de una de las tiendas más emblemáticas de Nueva Ciudad. / Javier Cintas

Irse adaptando a los cambios

¿Y cuál es el secreto para seguir felices después de tantos años? "Lo sabemos todo el uno del otro. El respeto, el amor y la confianza son claves para que la cosa funcione bien". Ambos han asegurado que en todo este tiempo han madurado juntos: «Los dos nos hemos apoyado y nos hemos ido adaptando a todos los cambios que hemos experimentado desde que empezamos a trabajar juntos en Alimentación Isa. ¡40 años de casado dan para mucho!".

El sabor único de una de las tiendas más emblemáticas de Nueva Ciudad.

El sabor único de una de las tiendas más emblemáticas de Nueva Ciudad. / Javier Cintas

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
  2. Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia
  3. La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles
  4. La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex
  5. El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
  6. El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock
  7. El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario
  8. Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

Amor con sabor a melón en Alimentación Isa: 40 años de matrimonio y 34 trabajando juntos en Mérida

Amor con sabor a melón en Alimentación Isa: 40 años de matrimonio y 34 trabajando juntos en Mérida

El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica

El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica

La Navidad 2025 llegará a Mérida el día del Black Friday y muy pronto comienza la instalación de los adornos

La Navidad 2025 llegará a Mérida el día del Black Friday y muy pronto comienza la instalación de los adornos

La exconsejera de Cultura socialista, Manuela Holgado, absuelta en el juicio por la gestión del Festival de Mérida

La exconsejera de Cultura socialista, Manuela Holgado, absuelta en el juicio por la gestión del Festival de Mérida

Mérida se prepara para renovar las tuberías de Plantonal de Vera por 700.000 euros y cerrar el grifo de las averías

Mérida se prepara para renovar las tuberías de Plantonal de Vera por 700.000 euros y cerrar el grifo de las averías

Marisa Gallero presenta en Mérida la biografía del empresario visionario José Fernández López

Marisa Gallero presenta en Mérida la biografía del empresario visionario José Fernández López

Mérida refuerza su alianza con Palestina y donará 100.000 euros a Gaza en ayuda humanitaria

Mérida refuerza su alianza con Palestina y donará 100.000 euros a Gaza en ayuda humanitaria

El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario

El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario
Tracking Pixel Contents