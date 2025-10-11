Mérida se vuelca con los más pequeños hasta final de año: llega una avalancha de actividades

El Ayuntamiento de Mérida ofertará en el último trimestre del año once talleres infantiles sobre slime, experimentos, papiroflexia y globoflexia o Halloween en el Centro de Ocio Joven 'El Economato'. En concreto, estas actividades de educación no formal y en valores, de carácter lúdico y divertido, están dirigidas a niñas y niños de entre 4 y 12 años y se desarrollarán en dos turnos los viernes y también algunos sábados. El programa fue presentado ayer por la concejala de Participación Juvenil y Ocio Saludable, Laura Iglesias, quien manifestó que tiene como objetivo ofrecer alternativas de "ocio saludable" y mantener una "agenda estable de pasatiempos" para los más pequeños.

Actividades destacadas

Entre las iniciativas formativas destacan un taller de slime el próximo 17 de octubre; seguido al día siguiente, día 18, de un taller de música. Asimismo, el día 24 se desarrollará un taller de experimentos y, con motivo de la festividad de Halloween, el día 31 tendrá lugar una actividad temática dedicada a esta celebración. Ya en noviembre, el día 7 se celebrará un taller de papiroflexia y globoflexia, el día 8 uno de arcilla, el 14 de noviembre será el turno de uno de teatro, el 21 de uno de arte, el 22 de un taller de reciclaje divertido, el 28 de uno sobre naturaleza y finalizarán con un taller jurásico.

15 plazas

Estas actividades se llevarán a cabo en dos turnos, con un total de 15 plazas en cada uno de ellos, de las que un 10 por ciento estarán reservadas para personas con discapacidad. Así, el primer turno comenzará a las 16.30 horas y estará dirigido a menores de entre 4 y 7 años, mientras que el segundo se iniciará a las 18.30 para participantes de entre 8 y 12 años. El periodo de inscripción ya está abierto hasta el 15 de octubre en la página web del consistorio emeritense. La delegada señaló que en el caso de que haya más inscritos que plazas ofertadas, se llevará a cabo un sorteo público.