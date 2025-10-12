Escuela de Tráfico y Comandancia
La Guardia Civil se engalana y honra a su patrona en varios sitios de Mérida
Los agentes rinden honores a la Virgen del Pilar
La Benemérita ha celebrado este domingo el día de su patrona, la Virgen del Pilar, a la que ha rendido honores en diferentes sitios de la capital extremeña (Escuela de Tráfico y en la Comandancia), como manda la tradición.
Compromiso con España
Ambos actos han estado arropados por representantes de varios estamentos e instituciones. En ellos se reconoce el servicio que prestan los agentes en su día a día y por su compromiso con España, con la Constitución y con la sociedad. La entrega de condecoraciones, discursos, homenaje a los caídos y una misa han dado paso a un pincho.
Concejales
Entre otras autoridades y representaciones civiles y militares en las citadas ceremonias se han encontrado los concejales Antonio Vélez y Antonio Marín. ¡Feliz día del Pilar a todos, viva España, viva el rey, viva la Guardia Civil!
