Un cumpleaños con muchos invitados
Abrazos y alegría en el reencuentro de alumnos y profesores que hace 45 años estrenaron la Escuela Politécnica de Mérida
El centro se fundó en 1980 y supuso toda una revolución educativa para la capital extremeña
Abrazos, nostalgia, alegría, y emoción en el reencuentro, ayer por la tarde en la plaza del Conservatorio, de antiguos profesores y alumnos de la Escuela Politécnica Universitaria de Mérida. Todos ellos se reunieron para recordar que hace 45 años fue inaugurado el centro y supuso una revolución educativa al ofertar estudios en Topografía e Informática. Cabe destacar que se fundó en 1980, pero ya no existe como tal, se integró en 1998 a la Universidad de Extremadura.
Pupitres, pizarras y exámenes
Tanto profesores como alumnos disfrutaron de una jornada festiva en la que no faltaron las anécdotas para rememorar viejos tiempos de pupitres, pizarras, descansos y, también, exámenes, así como la música de la Tuna Universitaria Politécnica de Mérida y el grupo Secoinsas. El evento contó con la presencia del edil de Cultura emeritense, Antonio Vélez.
Un reencuentro con mucha historia
