Feria Chica
¡Olé, olé y olé, los gitanos de Mérida!
La Keli llena de palmas la plaza de España
La plaza de España de Mérida contó ayer por la noche con un buen número de gente para escuchar a la Keli (siempre con rostro 'sentío' y arte). El acompañamiento de varios músicos encima del escenario (pianista y percusionista), con bastante talento con los instrumentos musicales, le aportaba ese sonido que pedía la destaca actuación. Así, el pueblo gitano emeritense celebró con orgullo y con ese espíritu alegre que tanto les caracteriza la popular Feria Chica, una celebración en la que el ayuntamiento colabora para dar visibilidad a la historia y cultura de esta comunidad.
600º aniversario
La cita se enmarca, además, en un año muy significativo, ya que este 2025 ha sido declarado oficialmente como el Año del Pueblo Gitano, coincidiendo con el 600º aniversario de su llegada a la Península Ibérica. Los presentes, gitanos o no, se lo pasaron en grande con el concierto, tocando las palmas, bailando y gritando ¡olés! y ¡vivan los gitanos!
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia
- La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles
- El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
- La replantación fallida en el López de Ayala de Mérida tras la tala de 40 árboles recaerá en los vecinos, según Fondenex
- El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica
- El Acueducto de Los Milagros de Mérida se abre con los brazos de par en par al Acerock
- El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario