¡Olé, olé y olé, los gitanos de Mérida!

La plaza de España de Mérida contó ayer por la noche con un buen número de gente para escuchar a la Keli (siempre con rostro 'sentío' y arte). El acompañamiento de varios músicos encima del escenario (pianista y percusionista), con bastante talento con los instrumentos musicales, le aportaba ese sonido que pedía la destaca actuación. Así, el pueblo gitano emeritense celebró con orgullo y con ese espíritu alegre que tanto les caracteriza la popular Feria Chica, una celebración en la que el ayuntamiento colabora para dar visibilidad a la historia y cultura de esta comunidad.

Fotogalería | Los cinco momentos de la actuación de La Keli en Mérida / Ayuntamiento de Mérida

600º aniversario

La cita se enmarca, además, en un año muy significativo, ya que este 2025 ha sido declarado oficialmente como el Año del Pueblo Gitano, coincidiendo con el 600º aniversario de su llegada a la Península Ibérica. Los presentes, gitanos o no, se lo pasaron en grande con el concierto, tocando las palmas, bailando y gritando ¡olés! y ¡vivan los gitanos!