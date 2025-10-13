Le acompañó a la guitarra Joaquín Muñino
Mérida tiene duende y se llama Niño Bermejo: un joven cantaor que no se cansa de ganar premios
El emeritense conquista con su arte el galardón de la peña flamenca 'El Clavillo' de Arroyo de la Luz, dotado con 800 euros y un llamativo trofeo
El cantaor de Mérida José Antonio Bermejo, conocido artísticamente como Niño Bermejo, no se cansa de ganar premios (ya tiene más de 50). Este pasado fin de semana ha conseguido alzarse con el primer premio de la peña flamenca 'El Clavillo' de Arroyo de la Luz, dotado con 800 euros y un llamativo trofeo en forma de guitarra con un sombrero. El emeritense estuvo acompañado a la guitarra por Joaquín Muñino. Ambos no podían ocultar al conocerse el fallo del jurado su emoción y alegría por llevarse el deseado premio en un evento con mucha solera y que cada año que pasa va teniendo más peso en la región.
Soltura y firmeza
El Niño Bermejo sorprendió al público presente en la cita de la localidad cacereña con la versatilidad de su voz, con soltura y firmeza (sabe transmitir para el disfrute de la afición). Es un cantaor joven pero maduro. “Quiero estar a la altura, dar el máximo nivel y luchar por el primer premio allí donde vaya a cantar. Me gusta presumir de Mérida en todos los sitios a los que voy. Ganar cualquier galardón en el mundo del flamenco es siempre un honor, es algo muy especial...", ha explicado el artista.
