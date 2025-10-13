Los perros más hermosos del mundo reinarán en Mérida con raza y estilo

Mérida suma un nuveo evento de cara al fin de semana y reunirá en IFEME a más de 800 ejemplares de perros en el marco de la Exposición Nacional e Internacional Canina, la cual se celebrará los días 18 y 19 de octubre. En concreto, estos canes serán de todas las razas y procederán de varios países, según ha informado el ayuntamiento de la capital regional en la que ha manifestado que el sábado serán celebradas diferentes competiciones especializadas de determinadas razas caninas.

Jueces y horarios

La delegada municipal, Laura Iglesias, ha destacado que en esta edición se ha elegido a Mérida como "exposición puntuable" para el ranking 'La Liguau', lo que convierte, ha comentado, a la localidad en un "referente nacional e internacional de esta disciplina". También ha subrayado que uno de los objetivos principales de este evento es "transmitir la importancia del respeto y el bienestar animal, tratando de inculcar la responsabilidad que conlleva que formen parte de nuestras vidas, siempre haciendo especial hincapié en los más pequeños de las familias". Esta cuarta edición de la Exposición Nacional Canina de Mérida y tercera edición de la Exposición Internacional Canina de Mérida, también contará con la presencia de "jueces tanto nacionales como internacionales". El horario de estas exposiciones será desde las 09.30 de la mañana hasta las 15.00 horas, tanto el sábado 18 como el domingo 19 de octubre, con el objetivo de que "el público pueda disfrutar de los juicios individuales por raza", ha manifestado la concejala. Por la tarde, a partir de las 15.30, se celebrarán las finales de los concursos.

Uno de los ejemplares, en la exposición canina emeritense. / Ayuntamiento de Mérida

Certificado de pedigree

De manera simultánea, en las mismas instalaciones, el sábado 18 de octubre se desarrollarán diferentes competiciones especializadas de determinadas razas, como un concurso monográfico de la raza Bulldog Francés, un concurso monográfico de perro lobo checoslovaco y un concurso monográfico de Collies. Cabe destacar que la entrada será libre para todo el público que asista al mencionado evento, no estando permitida la entrada con perros que no estén inscritos por motivos sanitarios, ya que todos cuentan con un reconocimiento veterinario. Asimismo, los asistentes que deseen obtener el certificado de pedigree de sus perros podrán solicitar un registro de raza inicial el domingo por la mañana.