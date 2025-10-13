Todos hablan bien de don José en Mérida

Los amores se complementan, no se excluyen, los afectos suman, no restan. El pasado jueves nos reunimos una centena larga de emeritenses para recordar a don José Fernández López que fue un gallego de Mérida, hecho que demostró con creces y con bienes a lo largo de su vida (paréntesis: yo tuve la suerte de ser amigo de otro gallego emeritense: (Antonio Vázquez, cierro paréntesis). Todos hablamos bien de don José en Mérida y sobre ese hombre bueno, en su faceta empresarial y vital, trata la biografía que se ha trabajado ¡y cómo! Marisa Gallero titulando las cerca de quinientas páginas: “José Fernández López (1904-1986). Un empresario sin miedo al riesgo”. La verdad sea dicha, resumir la vida de don José era una tarea complicada, un reto harto difícil del que Marisa Gallero ha salido airosa bajo los auspicios de Bieito Rubido, José María y de mi querido Luis Carlos Fernández Sousa-Faro. Pero en la capital extremeña nos quedamos con ganas de más, porque la faceta humana, su bonhomía aquí, reflejada en tantas y tantas iniciativas darían para otras quinientas páginas (y más). Voy a un botón de muestra: las familias de Mérida que los años 50 tuvieron casi regaladas (y sin casi) unas viviendas dignas y tan bien construidas que hoy se las rifan por su calidad. Si una casa es el lugar donde uno es esperado y de ahí al hogar hay un paso, don José ayudó a crear muchos hogares. Y los hogares son personas con una vida confortable. Y esas personas acompañaban con su trabajo a don José, porque pocos son los grandes logos que se alcanzan en solitario.

Más reconocimientos

Don José realzaba el “pensat y fet” valenciano. Era de últimas piedras no de primeras: economato, viajes vacacionales, ayudas económicas, becas estudiantes (¡cuántos tienen carreras profesionales gracias a don José… ¿verdad Pepe?!). Iba de cara. El jueves me recordaba el Choli (Antonio Solis en dni) la sorpresa de su padre cuando pasados unos años, don José ya vivía en Madrid, en una visita a Mérida le saludó con un “¿Hola Paco, como estás?”, recordaba su nombre cuando por la nómina del Matadero había pasado cinco mil personas. Eso es un detalle humano que da fe de las cualidades de don José. Y, como ese, cientos. A ver, a ver quién se anima a ponerlos por escrito por el bien de los emeritenses porque es nuestra historia y no se puede olvidar. Incluso Pelín que era tan peculiar que cuando escuchaba hablar bien de alguien decía: “Ese, como va a ser bueno si es vecino mío”, a don José decía que lo ponía en “la cumbre”. Entre los y afectos estuvo en el Teatro María Luisa ese primer reconocimiento a don José (espero más), ese hombre bueno y cabal, fascinante, del que nadie habla mal en Mérida o, mejor dicho, ese señor del que todos hablamos bien. Figura que se ha acrecentado tras su muerte.

Presentación del libro “José Fernández López (1904-1986). Un empresario sin miedo al riesgo”. / Ayuntamiento de Mérida

Ciudad industrial y sus gentes

Y es que el hombre no sería el mismo sin la muerte, que es la que reconoce las grandes existencias, la que les brinda su fervor, su ardor su tono… y eso hicimos el pasado jueves en la ciudad, reconocer lo obvio de un prócer que forjó la Mérida industrial y sus gentes.