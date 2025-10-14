El Calvario de Mérida celebra su 125 aniversario con una procesión extraordinaria: estos son todos los detalles

La Real Hermandad y Cofradía Infantil se prepara estos días para su participación, con el paso de la Entrada en Jerusalén, en la procesión extraordinaria con motivo del 125 aniversario de la Hermandad del Calvario.

Una efemérides muy especial para la Cofradía Infantil ya que se da la circunstancia de que, además, se celebra el centenario del Señor de la Entrada en Jerusalén, ejecutado por el imaginero valenciano Pio Molar Franch en 1925.

Para ello, la Cofradía Infantil presentará importantes novedades. La primera de ellas es el estreno de cuatro candelabros de guardabrisas, en madera tallada, con tres puntos de luz cada uno, que se colocarán a lo largo de los laterales del paso, sumándose a los cuatro ya existentes en las esquinas.

Los candelabros han sido elaborados por el tallista Juan Manuel Pulido quien, en su día, ejecutará la canasta y los candelabros existentes. Las nuevas piezas han sido donadas por Mamen Gil Rodríguez a la Hermandad.

Por otro lado, el Señor de la Entrada en Jerusalén irá ataviado al estilo en el que procesionaba en sus inicios, con túnica blanca y mantolín de terciopelo en color rojo.

Procesión de traslado

De cara a la salida procesional del sábado 18 de octubre, el paso de la Entrada en Jerusalén será trasladado en procesión el viernes 17, a las 22.30 horas, desde la Concatedral de Santa María y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida.

Acompañado por sus hermanos, que alumbrarán la procesión con cirios, la procesión recorrerá la Plaza de Santa María, San Salvador, Morerías, Almendralejo, Callejón de la Amargura, Plaza de Luis Chamizo, Muza y Calvario, con entrada en la Ermita en torno a la media noche.

Los hermanos que deseen acompañar a la Sagrada Imagen en las dos procesiones o en una de ellas, deberán comunicarlo a la hermandad antes del próximo jueves remitiendo al siguiente mail al correo de la cofradía: cofradiainfantil@gmail.com.