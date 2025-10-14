Seguridad vial y ciudadana
El teléfono móvil al volante le sale caro a los conductores en Mérida, con 64 multas en solo siete días
La campaña de la Policía Local y la DGT se salda con estas infracciones en la capital extremeña
La Policía Local de Mérida realizó la semana pasada una campaña de control de distracciones al volante, asociada a la Dirección General de Tráfico (DGT), en la que detectó 64 infracciones por utilización del teléfono móvil en la conducción. También registró siete infracciones por la no utilización del cinturón de seguridad, otras tantas relativas a la ITV del vehículo y tres por el seguro obligatorio, ha informado este martes el ayuntamiento de la capital extremeña. Del mismo modo, los agentes de policía detectaron tres infracciones por permiso de conducción caducado y una por conducción negligente.
Otros siniestros
Además la Policía Local actuó, del 29 de septiembre al 12 de octubre, en diferentes siniestros en la ciudad, como un accidente en la calle Rey Eurico, con resultado de un herido leve y daños materiales en dos turismos, y también se registró un siniestro con un herido leve en la avenida Felipe VI. También hubo daños materiales en accidentes ocurridos en la calle Logroño, avenida Reina Sofía, calle Dión Casio, avenida de Pitágoras y avenida Antonio Campos Hoyos, a los que se suman dos atestados por superar los límites de alcoholemia. Todas estas infracciones se han realizado en siete días.
