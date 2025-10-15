Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los negocios avivan la competencia entre ellos

Guerra de perfumes en Mérida: tres grandes firmas cara a cara en el centro

Druni, Avenida y Primor ubican sus tiendas a pocos metros de distancia en la capital regional

Tres grandes perfumerías a pocos metros de distancia.

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Recorriendo el centro de Mérida, tanto vecinos como turistas pueden encontarse hasta tres grandes cadenas de perfumería distribuídas en una distancia de unos pocos metros: Druni y Avenida (ambas en la calle Santa Eulalia), así como Primor (calle San Francisco). Hay que añadir a la lista varios establecimientos que se ubican en este área de la ciudad y venden colonias, además de productos de comestética e higiene. Tampoco se puede uno olvidar que hace un tiempo atrás la tienda de Mango tomó el relevo de Douglas. Todas tienen en común su buena ubicación y sus amplios espacios.

Comparación de precios

La abundante oferta de perfumería obliga al cliente a posicionarse, a tomar partida y abonarse a uno de estos negocios. O quien sabe, lo mismo más de un emeritense o visitante se permite la osadía de comprar en los tres locales. Dicha disyuntiva tiene una clara ventaja para los consumidores: el mundo de las colonias, los perfumes, los productos de higiene y de cosmética es muy amplio en la capital regional. Y a su vez ofrece una constelación de opciones para comparar los precios.

Para gustos colores

Aunque para gustos colores, ya que algunos residentes consultados por El Periódico Extremadura aseguran que "hay sitios para todas las tiendas", y otros por el contrario, dicen "exceso de ofertas". Pero hay una cosa clara, en el centro de Mérida se está librando una guerra empresarial en el sector de las perfumerías y productos de cosmética.

