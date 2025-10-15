Guerra de perfumes en Mérida: tres grandes firmas cara a cara en el centro

Recorriendo el centro de Mérida, tanto vecinos como turistas pueden encontarse hasta tres grandes cadenas de perfumería distribuídas en una distancia de unos pocos metros: Druni y Avenida (ambas en la calle Santa Eulalia), así como Primor (calle San Francisco). Hay que añadir a la lista varios establecimientos que se ubican en este área de la ciudad y venden colonias, además de productos de comestética e higiene. Tampoco se puede uno olvidar que hace un tiempo atrás la tienda de Mango tomó el relevo de Douglas. Todas tienen en común su buena ubicación y sus amplios espacios.

Comparación de precios

La abundante oferta de perfumería obliga al cliente a posicionarse, a tomar partida y abonarse a uno de estos negocios. O quien sabe, lo mismo más de un emeritense o visitante se permite la osadía de comprar en los tres locales. Dicha disyuntiva tiene una clara ventaja para los consumidores: el mundo de las colonias, los perfumes, los productos de higiene y de cosmética es muy amplio en la capital regional. Y a su vez ofrece una constelación de opciones para comparar los precios.

Tres grandes perfumerías a pocos metros de distancia. / Javier Cintas

Para gustos colores

Aunque para gustos colores, ya que algunos residentes consultados por El Periódico Extremadura aseguran que "hay sitios para todas las tiendas", y otros por el contrario, dicen "exceso de ofertas". Pero hay una cosa clara, en el centro de Mérida se está librando una guerra empresarial en el sector de las perfumerías y productos de cosmética.