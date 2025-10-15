Los negocios avivan la competencia entre ellos
Guerra de perfumes en Mérida: tres grandes firmas cara a cara en el centro
Druni, Avenida y Primor ubican sus tiendas a pocos metros de distancia en la capital regional
Recorriendo el centro de Mérida, tanto vecinos como turistas pueden encontarse hasta tres grandes cadenas de perfumería distribuídas en una distancia de unos pocos metros: Druni y Avenida (ambas en la calle Santa Eulalia), así como Primor (calle San Francisco). Hay que añadir a la lista varios establecimientos que se ubican en este área de la ciudad y venden colonias, además de productos de comestética e higiene. Tampoco se puede uno olvidar que hace un tiempo atrás la tienda de Mango tomó el relevo de Douglas. Todas tienen en común su buena ubicación y sus amplios espacios.
Comparación de precios
La abundante oferta de perfumería obliga al cliente a posicionarse, a tomar partida y abonarse a uno de estos negocios. O quien sabe, lo mismo más de un emeritense o visitante se permite la osadía de comprar en los tres locales. Dicha disyuntiva tiene una clara ventaja para los consumidores: el mundo de las colonias, los perfumes, los productos de higiene y de cosmética es muy amplio en la capital regional. Y a su vez ofrece una constelación de opciones para comparar los precios.
Para gustos colores
Aunque para gustos colores, ya que algunos residentes consultados por El Periódico Extremadura aseguran que "hay sitios para todas las tiendas", y otros por el contrario, dicen "exceso de ofertas". Pero hay una cosa clara, en el centro de Mérida se está librando una guerra empresarial en el sector de las perfumerías y productos de cosmética.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles
- Toñi Monjo vuelve a ducharse sola y a caminar por Mérida unos meses después del ictus
- El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica
- El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario
- Abrazos y alegría en el reencuentro de alumnos y profesores que hace 45 años estrenaron la Escuela Politécnica de Mérida
- La exconsejera de Cultura socialista, Manuela Holgado, absuelta en el juicio por la gestión del Festival de Mérida
- Todos hablan bien de don José en Mérida
- Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía