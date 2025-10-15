El hidroaeródromo de Alange, en peligro por incumplimiento de la DIA y desautorización municipal

El proyecto del hidroaeródromo en el embalse de Alange se enfrenta a graves problemas que podrían declarar su autorización nula. La organización ecologista Fondenex denuncia un doble incumplimiento: la presunta intención del promotor de prescindir de las boyas de balizamiento obligatorias y la ausencia de permiso municipal para usar el embarcadero como muelle de atraque.

Según explica el colectivo, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), publicada en el BOE nº 191 del 11 de agosto de 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica, es "categórica", ya que establece que tanto la hidropista como el canal de enlace deben estar "físicamente delimitadas mediante ecoboyas flotantes de balizamiento".

Asismismo, la pista debe estar balizada con boyas rojas espaciadas cada 10 metros, y el canal con boyas naranjas.

En este sentido, Fondenex asegura que las declaraciones del promotor en medios sobre la innecesariedad de estas boyas son un "claro incumplimiento de la DIA", lo que "hace que el proyecto se pueda convertir en ilegal".

La organización sospecha que el objetivo de eliminar las boyas (cuyo presupuesto es alto) es un ahorro de costes, permitiendo además el uso de zonas más amplias del embalse, incluidas las que la DIA reservó fuera de las maniobras por ser parte de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).

Embarcadero de Alange / Cedida

Informe municipal

A esto se suma un problema administrativo de última hora. Un informe del Ayuntamiento de Alange, con fecha 8 de octubre, a requerimiento de Fondenex que confirma que el embarcadero es propiedad municipal, que no existe registro de que el promotor haya solicitado la utilización del actual embarcadero o de los terrenos circundantes, y que el Ayuntamiento no ha autorizado el amarre de hidroaviones ni su estacionamiento en la zona.

Por ello, desde Fondenex inciden en que el embarcadero no puede ser utilizado para el amarre de los hidroaviones, por lo que el promotor deberá iniciar un nuevo y complejo expediente ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para construir una nueva estructura.

El colectivo concluye que si no se instala la señalización exigida, el proyecto incumple la DIA, que podría ser declarada nula y, por consiguiente, anularía la autorización concedida.

Por último, la entidad critica duramente el proyecto, asegurando que no beneficia ni a las aves, ni a la calidad del agua, ni a la tranquilidad y seguridad de la población, y que "posiblemente perjudicaría" el turismo local.