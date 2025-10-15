Esta noche
Bedate desafía al tiempo en el Teatro Romano de Mérida con una exposición de 60 minutos
El pintor emeritense exhibe parte de su legado
Cuarenta y cuatro pinturas y dibujos a pastel del pintor emeritense Miguel Ángel Bedate estarán expuestos esta noche en el Teatro Romano de Mérida durante solamente 60 minutos (de 21.00 a 22.00 horas). Se trata de una exposición efímera que está restringida a la prensa y no abierta al público. Las obras se instalarán en unas estructuras de madera para preservar las piedras del monumento. El artista basa la muestra desde dos ópticas, de un lado, unos cuadros mirarán al teatro desde la arena de la orchestra, rememorando ese espacio circular entre la escena y el graderío la visión de los ciudadanos de Emérita Agusta de hace 2.000 años. Otras obras estarán ubicados circularmente y se dirigirán directamente a quien las observa.
Naturaleza e historia
Disfrutar de su pintura, desde una perspectiva que obligue a llevar "el arte donde está el arte" y replantearse la obra desde un punto de vista que mezcla la naturaleza con la inspiración y la arqueología con los pinceles, es la propuesta que quiere dar a conocer el autor. Así, Bedate dará difusión al patrimonio romano de su ciudad natal, según ha explicado.
47 años de vida artística
Asimismo, cabe destacar que la exposición es una selección de cuadros de la colección privada del pintor y reúne su trabajo durante 47 años de vida artística, algunas de ellos estaban expuestos en reconocidos museos de donde han sido extraídoss y cedidas para esta histórica ocasión, "en su Teatro Romano", ha dicho. Sin duda alguna, el mejor homenaje.
- La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles
- Toñi Monjo vuelve a ducharse sola y a caminar por Mérida unos meses después del ictus
- El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica
- El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario
- Abrazos y alegría en el reencuentro de alumnos y profesores que hace 45 años estrenaron la Escuela Politécnica de Mérida
- La exconsejera de Cultura socialista, Manuela Holgado, absuelta en el juicio por la gestión del Festival de Mérida
- Todos hablan bien de don José en Mérida
- Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía