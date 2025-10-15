La plaza Óscar Arias, en Mérida, embellece sus árboles con el ganchillo de sus vecinas

Pocos árboles existen en Mérida que reúnan las características tan originales que un grupo de 35 amigas y vecinas han preparado para los que están ubicados en la plaza Óscar Arias de la barriada de María Auxiliadora. Un paseo por este espacio basta para cotemplar y descubrir los llamativos adornos de ganchillo que presentan los vegetales en sus troncos.

Cuatro estaciones

“La idea de reunirnos y comenzar a tejer surgió hace tres años con unos atrapasueños. El resultado nos gustó tanto que continuamos con un árbol de Navidad y ahora hemos querido decorar los árboles de nuestra barriada. La temática elegida han sido las cuatro estaciones y todos presentan un significado muy especial. Hay algunos que tienen forma de vela y son en recuerdo de vecinos fallecidos”, ha explicado a este periódico la presidenta de la Asociación Ganchillera del barrio, Mercedes Cortés. Además, cada uno de los materiales empleados los consiguen gracias al dinero que sacan al vender papeletas.

FOTOGALERÍA | 'El arte en los árboles', por la Asociación de Ganchilleras de María Auxiliadora de Mérida /

Cuidado y respeto

Otro aspecto singular es la elaboración de las más de tres decenas de piezas (muñeco de nieve, portal de Belán, bikini, bellotas, escudo del ayuntamiento emeritense, girasoles, mantón de flamenca...), con detalles bastante bien conseguidos que, el grupo de 35 amigas y vecinas, se han pasado horas y horas confeccionando con mimo. "Nos relaja mucho hacer ganchillo y es como una terapia para nosotras. Animamos a la gente de Mérida y de los pueblos de alrededor que venga a conocerlo. También pedimos que se cuiden y respeten para que los adornos puedan durar mucho tiempo", ha manifestado.

Próximo proyecto

Por si alguien se lo preguntan esta nueva decoración de la barriada de María Auxiliadora no hace ningún daño a los árboles. Las simpáticas tejedoras emeritenses ya se encuentran trabajando para el próximo proyecto que verá la luz en mayo de 2026.