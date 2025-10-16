Política municipal
El ayuntamiento replica a Unidas: “El monolito al Papa Francisco busca reforzar la estrategia turística de Mérida”
Frente a las críticas de la formación morada, el consistorio asegura que más de 30.000 personas visitaron la ciudad por motivos religiosos y es un gesto de justicia por su defensa de la Semana Santa emeritense
El Gobierno local ha replicado a la portavoz de Unidas por Mérida, Montserrat Girón, tras pedirle esta al consistorio que diera explicaciones sobre la instalación de un monolito en homenaje al Papa Francisco, en la céntrica plaza de la Basílica de Santa Eulalia. En un comunicado, El concejal de Turismo, Felipe González, ha recordado a la agrupación política que la colocación del monumento es una actuación enmarcada en una estrategia turística de la ciudad y un gesto de justicia, ya que el Sumo Pontífice argentino defendió y reconoció la cristianda de la capital extremeña durante el pregón de Semana Santa 2024.
Caminos Eulalienses
En concreto, la estrategia turística 'Mérida destino Peregrino', en la que el consistorio "lleva trabajando desde el año 2015 para reforzar el turismo espiritual y religioso de la capital regional", ha apuntado. Asimismo, González ha señalado que el reconocimiento de los Caminos Eulalienses como antecedente inmediato del Camino de Santiago, así como la posición de destino de peregrinación de la localidad se han visto reforzados pudiéndose comprobar sus resultados en el Año Jubilar".
30.000 personas
Por ello, el delegado ha remarcado que durante el 2024 la ciudad ha recibido un total de 83 peregrinaciones organizadas con una media de participación de 75 personas, además de los más de 2.000 jóvenes que se congregaron en el Acueducto de los Milagros con motivo de la Jornada de la Juventud. A esto hay que sumar la peregrinaciones particulares a la ciudad con motivo del Año Jubilar. "Estamos hablando de que más de 30.000 personas visitaron Mérida en el pasado año sólo por ese motivo", ha apostillado. De este modo justifica el ayuntamiento emeritense la instalación del monolito en recuerdo del Papa Francisco.
