De concierto en un balcón de Mérida con la guitarra flamenca de Miguel Vargas

Aunque no sea un Beatles también actuará desde las alturas... El guitarrista e Hijo Adoptivo de la capital extremeña Miguel Vargas homenajeará mañana a Benito de Mérida en el centenario de su nacimiento con un concierto breve a partir de las 21.00 de la noche desde el balcón del Hotel Ilunion Palace, en plena plaza de España (no defraudará a nadie). El ayuntamiento emeritense, en el marco del Festival de Flamenco que comenzará este próximo sábado 18 de octubre, ha organizado este llamativo concierto para recordar a una figura local "tan destacada como desconocida" para los vecinos, el guitarrista Benito Nova Sosa, más conocido artísticamente como Benito de Mérida. El recital fue presentado ayer por el concejal de Cultura, Antonio Vélez, y por el artista Miguel Vargas, quien estuvo acompañado por su hijo Juan.

Una gran figura

Antonio Vélez manifestó que Benito de Mérida fue "una gran figura" del flamenco y que siempre llevó el nombre de la capital regional por bandera, tanto a través de su nombre artístico como por el "profundo amor" que sentía hacia su tierra natal. Además, el edil comentó que su mérito es haber acompañado al cantaor flamenco Pepe Marchena, cuya fama contribuyó a que, a través de Benito Nova, "el nombre de Mérida también alcanzara proyección y reconocimiento". Por otro lado, el delegado comentó la existencia de unas grabaciones del guitarrista conservadas en la Biblioteca Nacional bajo el título 'Granainas por Mérida', como muestra de uno de los gestos que el artista local tuvo hacia su ciudad.

Cartel del Festival Flamenco. / Ayuntamiento de Mérida

Emocionar

De igual manera, Vélez se refirió a la frase pronunciada por Benito de Mérida al flamencólogo Manuel Yerca Lancharro y recogida en un artículo a mediados de los años 90 para exponer el afecto del artista por su ciudad natal: "así llegué yo a mi Sevilla de mi alma que tanto quiero. Sin olvidarme de Mérida, que es tanto como decir mi vida". Por ello, el concejal valoró el "lujo" que supone contar con Miguel Vargas, considerado el "patriarca" de la guitarra flamenca, creador del palo extremeño del toque por los jaleos y una figura reconocida a nivel internacional. Asimismo, afirmó que el show se ha preparado con "cuidado" y se espera que sea un espectáculo "vistoso y sorprendente", y agradeció a Vargas y a su hijo por sumarse a este homenaje en un formato "poco habitual" y pensado para "emocionar" tanto a los aficionados al flamenco como a cualquiera.

Flamenco propio

Finalmente, Vélez expresó la implicación del director del Hotel Ilunion Mérida, José María Valadés, por "su interés y plena colaboración" en el evento, ya que ha facilitado el desarrollo de la actividad. De la misma manera reconoció el edil la labor de Manuel Prieto Castro, vecino de Mérida y "aficionado" al flamenco, quien ha sido un importante impulsor de este homenaje. Por su parte, el guitarrista Miguel Vargas recalcó que la localidad cuenta con un "flamenco propio" y mostró su orgullo por poder actuar en homenaje a Benito de Mérida en la plaza de España. "Fue una persona muy querida e importante", dijo.