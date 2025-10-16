El monolito del Papa Francisco, costeado por el ayuntamiento con 40.000 euros, levanta polémica en Mérida

Un monumento de cuatro metros de alto y seis de ancho es el nuevo objeto de la discrepancia en la capital extremeña. La coalición Unidas por Mérida ha pedido al Gobierno Local que justifique la "urgencia y la necesidad" del gasto anunciado para un monolito sobre el Papa Francisco, teniendo en cuenta por ejemplo el "abandono" que sufren barrios y servicios en la ciudad. La formación política muestra su "disconformidad y asombro" ante el anuncio del ayuntamiento emeritense de erigir un monolito para "inmortalizar" al Sumo Pontífice, por entender que supone un ejemplo del "desfase en las prioridades del gobierno del PSOE" en la gestión municipal, en un momento en que la capital extremeña afronta "graves carencias" en el mantenimiento urbano y sus servicios básicos, según ha informado Unidas por Mérida.

Atención crónica

En este sentido, el partido morado ha señalado que este proyecto contrasta "brutalmente" con la realidad que viven muchos vecinos de la localidad, especialmente en las zonas periféricas. "Mientras se planifican gastos en mármol y simbología, seguimos viendo calles sin mantenimiento, obras inconclusas y una falta de atención crónica en barrios de trabajadores como San Antonio," ha declarado la portavoz de la coalición local en el Ayuntamiento de Mérida, Montserrat Girón.

Abandono en los barrios

La agrupación ha reiterado que el dinero público debe destinarse a resolver los "problemas cotidianos" que afectan directamente a la calidad de vida de la gente. La crítica de la coalición de izquierdas se ha centrado en la "errónea distribución de los recursos", teniendo en cuenta "el estado de abandono de los barrios periféricos, donde la falta de limpieza y el incumplimiento en la retirada de escombros y restos (como los contenedores quemados y las vallas de obras abandonadas) son la tónica habitual". "¿Es necesario destinar recursos a un proyecto conmemorativo de este tipo cuando tenemos graves deficiencias que subsanar en el día a día de la ciudad? ¿Qué mensaje envía el consistorio a los vecinos de los barrios olvidados al priorizar el gasto de 40.000 euros en simbolismos sobre el mantenimiento esencial?", han dicho.