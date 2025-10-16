Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal

El monolito del Papa Francisco, costeado por el ayuntamiento con 40.000 euros, levanta polémica en Mérida

Unidas por Mérida pide al Gobierno local (PSOE) que justifique la necesidad del gasto en este monumento al Sumo Pontífice argentino

El Hornito de Santa Eulalia en la capital extremeña.

El Hornito de Santa Eulalia en la capital extremeña. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un monumento de cuatro metros de alto y seis de ancho es el nuevo objeto de la discrepancia en la capital extremeña. La coalición Unidas por Mérida ha pedido al Gobierno Local que justifique la "urgencia y la necesidad" del gasto anunciado para un monolito sobre el Papa Francisco, teniendo en cuenta por ejemplo el "abandono" que sufren barrios y servicios en la ciudad. La formación política muestra su "disconformidad y asombro" ante el anuncio del ayuntamiento emeritense de erigir un monolito para "inmortalizar" al Sumo Pontífice, por entender que supone un ejemplo del "desfase en las prioridades del gobierno del PSOE" en la gestión municipal, en un momento en que la capital extremeña afronta "graves carencias" en el mantenimiento urbano y sus servicios básicos, según ha informado Unidas por Mérida.

Atención crónica

En este sentido, el partido morado ha señalado que este proyecto contrasta "brutalmente" con la realidad que viven muchos vecinos de la localidad, especialmente en las zonas periféricas. "Mientras se planifican gastos en mármol y simbología, seguimos viendo calles sin mantenimiento, obras inconclusas y una falta de atención crónica en barrios de trabajadores como San Antonio," ha declarado la portavoz de la coalición local en el Ayuntamiento de Mérida, Montserrat Girón.

Abandono en los barrios

La agrupación ha reiterado que el dinero público debe destinarse a resolver los "problemas cotidianos" que afectan directamente a la calidad de vida de la gente. La crítica de la coalición de izquierdas se ha centrado en la "errónea distribución de los recursos", teniendo en cuenta "el estado de abandono de los barrios periféricos, donde la falta de limpieza y el incumplimiento en la retirada de escombros y restos (como los contenedores quemados y las vallas de obras abandonadas) son la tónica habitual". "¿Es necesario destinar recursos a un proyecto conmemorativo de este tipo cuando tenemos graves deficiencias que subsanar en el día a día de la ciudad? ¿Qué mensaje envía el consistorio a los vecinos de los barrios olvidados al priorizar el gasto de 40.000 euros en simbolismos sobre el mantenimiento esencial?", han dicho.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Mérida de los próximos años cambiará su rumbo con más de 13.000 empleos y 3.000 viviendas asequibles
  2. Toñi Monjo vuelve a ducharse sola y a caminar por Mérida unos meses después del ictus
  3. El jardín vertical de Santa Eulalia, un nuevo atractivo para volver a Mérida y visitar la Basílica
  4. El Calvario protagonizará una cita inolvidable en Mérida con su procesión extraordinaria: día, horario e itinerario
  5. Abrazos y alegría en el reencuentro de alumnos y profesores que hace 45 años estrenaron la Escuela Politécnica de Mérida
  6. La exconsejera de Cultura socialista, Manuela Holgado, absuelta en el juicio por la gestión del Festival de Mérida
  7. Todos hablan bien de don José en Mérida
  8. Una furgoneta se empotra contra un muro en Mérida y desata el susto del mediodía

El monolito del Papa Francisco, costeado por el ayuntamiento con 40.000 euros, levanta polémica en Mérida

El monolito del Papa Francisco, costeado por el ayuntamiento con 40.000 euros, levanta polémica en Mérida

El Teatro Romano de Mérida se transforma en una gran galería de arte

El Teatro Romano de Mérida se transforma en una gran galería de arte

La plaza Óscar Arias, en Mérida, embellece sus árboles con el ganchillo de sus vecinas

La plaza Óscar Arias, en Mérida, embellece sus árboles con el ganchillo de sus vecinas

Bedate desafía al tiempo en el Teatro Romano de Mérida con una exposición de 60 minutos

Bedate desafía al tiempo en el Teatro Romano de Mérida con una exposición de 60 minutos

El teléfono móvil al volante, le sale caro a los conductores en Mérida, con 64 multas en solo siete días

El teléfono móvil al volante, le sale caro a los conductores en Mérida, con 64 multas en solo siete días

Guerra de perfumes en Mérida: tres grandes firmas cara a cara en el centro

Guerra de perfumes en Mérida: tres grandes firmas cara a cara en el centro

El hidroaeródromo de Alange, en peligro por incumplimiento de la DIA y desautorización municipal

El hidroaeródromo de Alange, en peligro por incumplimiento de la DIA y desautorización municipal

Osuna anuncia la salida del Plan de Ajuste y un presupuesto récord para Mérida en 2026

Osuna anuncia la salida del Plan de Ajuste y un presupuesto récord para Mérida en 2026
Tracking Pixel Contents