El Teatro Romano de Mérida se transforma en una gran galería de arte

El Teatro Romano de Mérida, una de las grandes joyas monumentales de la corona de la región, se transformó ayer por la noche durante 60 minutos en una galería de arte para exponer 44 pinturas y dibujos a pastel del pintor extremeño Miguel Ángel Bedate. La muestra, reunió una selección de pinturas muy interesantes, ofreciendo a los asistentes (el alcalde emeritense estuvo presente) una mirada honda y efímera del artista a través de sus cuadros. Durante el evento, Bedate manifestó que su legado estará presente en el nuevo Museo de la Historia de la Ciudad, en el céntrico y popular Mercado de Calatrava.

Dos ópticas

Miguel Ángel basó la exposición desde dos ópticas, de un lado, unos cuadros miraron al Teatro Romano desde la arena de la orchestra, rememorando desde ese espacio circular entre la escena y el graderío la visión de los ciudadanos de Emérita Agusta. Otras obras estuvieron ubicadas circularmente y se dirigieron directamente a quien las observó.

Imágenes de los cuadros

Exposición artística en el Teatro Romano, ayer por la noche. / Ayuntamiento de Mérida

