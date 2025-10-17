El club Iuxtanam ya tiene renovadas sus instalaciones para potenciar el piragüismo en Mérida

Una demanda histórica hecha realidad. El centro municipal de piragüismo de Mérida, sede del club Iuxtanam, ya tiene a punto sus instalaciones para potenciar la práctica de esta modalidad deportiva tras las obras de rehabilitación integral que se han llevado a cabo por parte del ayuntamiento, con una inversión de casi medio millón de euros procedentes del superávit. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el delegado de Deportes, Toni Marín, han visitado este viernes las dependencias para conocer de primera mano el resultado de las actuaciones de mejora.

Interior de las instalaciones del club Iuxtanam. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

"La finalización de la obra es motivo de satisfacción y una vez terminadas el propio club se encargó de acondicionar las instalaciones, y todo el material dentro del centro es propiedad de Iuxtanam", ha manifestado el regidor municipal, quien ha aprovechado para agradecer al club "el esfuerzo, el trabajo y la paciencia". Además, ha destacado el "prestigio" de esta entidad, ya que cuenta entre sus filas con los piragüistas olímpicos Estefanía Fernández y Juan Antonio Valle, así como victorias en campeonatos nacionales e internacionales.

En su intervención, el primer edil ha subrayado que este proyecto da respuesta a una de las principales demandas de este club deportivo emeritense que, tras los éxitos obtenidos en las últimas temporadas, reclamaba la ejecución de esta actuación para la práctica del piragüismo y actividades relacionadas con la propia institución. "Uno de los mejores clubes de la ciudad cuenta ya con unas instalaciones acordes a sus resultados, que lo hacen ser un club referente a nivel nacional", ha señalado.

Piraguas del Iuxtanam de Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Por su parte, la presidenta del club Iuxtanam, Encarnación Moreno, ha informado de que cuentan con unos 150 deportistas de todas las edades, que compiten a nivel nacional e internacional. Asimismo, en la actualidad están desarrollando la modalidad de 'barcos dragón', que utiliza embarcaciones decoradas con cabeza y cola de dragón, impulsadas por tripulaciones de 12 o 22 personas. La tripulación compite en distancias como 200, 500 y 2.000 metros.

Las obras

Cabe destacar que la parcela tiene una superficie de 5.316 metros cuadrados y se ha realizado la adecuación, reforma y ampliación del edificio, así como la mejora del cerramiento exterior y ordenación del espacio libre de parcela modificando la accesibilidad y la zona de aparcamiento. Otra de las actuaciones que se ha llevado a cabo es la ampliación del gimnasio y la mejora de la imagen exterior del edificio con el entorno próximo.

Asimismo, se ha construido una pérgola exterior para mejorar la transición y acceso desde el interior hacia el exterior. En concreto, el interior del centro de piragüismo se distribuye en un vestíbulo y el pasillo de circulación que da conexión a los diferentes espacios principales (despacho, sala de formación, gimnasio, vestuarios, baños y sala de equipamientos deportivos).