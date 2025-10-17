La Burrita protagoniza una noche histórica en Mérida

A partir de las 22.30 de la noche de este viernes se abrirán las puertas de 24 horas que marcarán una nueva y grandiosa página de la Semana Santa de Mérida con motivo de la conmemoración de los 125 años de la Hermandad del Calvario.

24 horas de recuerdos, vivencias y emociones en las calles de emeritenses con la presencia de los pasos que, en origen, marcaron los inicios de la Semana Santa de la capital extremeña.

Paso de la Entrada en Jerusalén de la Cofradía Infantil. / Javier Cintas

Por ello, vamos a ir, desde este humilde rincón que se abre desde el Periódico Extremadura para comentar cuestiones a tener en cuenta en las próximas horas sobre qué va a pasar, por qué, y las curiosidades que envuelven este magno acto.

Marcha hacia la ermita del Calvario

A las 22.30 horas se abrirán las puertas de la Concatedral de Santa María para que, a los sones de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida, la Cruz de Guía de la Cofradía Infantil, inicie su marcha hacia la ermita del Calvario con el paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén cuyo grupo escultórico, a excepción del niño, está cedido a la Cofradía por la Hermandad del Calvario. Corría el año de 1962 cuando los hermanos mayores de ambas corporaciones cofrades rubricaban el acuerdo que se ha mantenido intacto hasta nuestros días pues la única condición estipulada era que el Grupo Escultórico procesionara cada Domingo de Ramos y, si la Cofradía Infantil no podía, volviera a la Hermandad de origen.

Muchos pasos

Todo ello vino provocado porque la Hermandad del Calvario procesionaba muchos pasos a lo largo de la Semana Santa y ante el nacimiento, en 1948, de la Cofradía Infantil y de haberlos acompañado en sus inicios, consideraron que era la mejor forma de mantener el culto y las procesiones de este bello grupo escultórico. Así las cosas, con esta efemérides, se celebran varios aniversarios que, entre hoy y mañana, comentaremos en este pequeño rincón. Hoy, más de centenar y medio de hermanos y hermanas de la Cofradía Infantil, entre cuerpo de acompañamiento y costaleros, iniciarán estas históricas 24 horas en las que se conmemora el centenario del Señor de la Entrada en Jerusalén, ejecutado por Pío Molar Franch en 1925. Imagen que, posteriormente, fue restaurada y, prácticamente, transformada por Manuel Pineda Calderón en 1950 al tiempo que realizó las imágenes secundarias (San Juan, hebreo y hebrea) por lo que, este año, se conmemora su 75 aniversario.

Momentos únicos

Además, en esta mágica noche, se vivirán momentos únicos, jamás vividos en la Semana Santa de Mérida, con el transitar de la Entrada en Jerusalén por el callejón de la Amargura, plaza de Luis Chamizo, la subida al Calvario y, por supuesto, su entrada en la ermita para esperar la gran procesión de mañana. Serán estampas irrepetibles que guardaremos en la retina.

Candelabros de guardabrisas

Por otro lado veremos, por fin completado, el paso con sus cuatro nuevos candelabros de guardabrisas que coserán lumínicamente todo el conjunto, y al Cristo con la túnica y mantolín con la que procesionaba desde sus inicios. Imagen que, sin duda, recordarán quienes en sus inicios cofrades le acompañaban cada Domingo de Ramos.Y estampa única será el ver, en el interior de la Ermita, al paso de la Entrada en Jerusalén junto a los Palios de la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Dolores que, mañana, en la gran procesión del aniversario del Calvario, junto al resto de pasos, le acompañarán en el cortejo.

Preparemosnos pues a una gran jornada, las pinceladas de la noche de hoy darán paso al gran cuadro que, la Hermandad del Calvario, pintará en la jornada de mañana que, también, guarda momentos que serán irrepetibles y que, en esta misma página, les adelantaré. Pero, ante todo, disfruten y saboreen el preludio de una gran jornada cofrade.