Más de 900 personas participarán en el Día Escolar de la Bicicleta de Mérida

Más de 900 personas participarán este jueves en Mérida en XV edición del Día Escolar de la Bicicleta "Maestro Pedro Lozano". La salida será a las 10.00 horas desde el CEIP Antonio Machado, con un recorrido de 8 kilómetros, según ha informado la delegada de Educación, Susana Fajardo, en la sala de prensa del ayuntamiento. Un evento, ha indicado, que se puso en marcha hace 15 años para que "todos los niños y niñas pudieran tener un espacio de convivencia y un acceso al ciclismo y al contacto con la bicicleta".

Esta edición, ha detallado, contará con alumnos de 22 centros escolares, dos de ellos de fuera de Mérida, así como docentes, familiares que acompañan y personas voluntarias de la Federación Extremeña de Ciclismo y Formdepor. El recorrido finalizará a las 12.00 horas en el velódromo municipal.

Espíritu educativo, saludable e inclusivo

Pedro Lozano, promotor de la actividad, ha recordado que el origen del Día Escolar de la Bicicleta surge en el Antonio Machado y ha destacado de la misma su espíritu educativo, saludable e inclusivo, que fomenta el uso de la bicicleta pero "especialmente, es una actividad de convivencia". Así, ha señalado que se trata de una metodología participativa entre todos los organizadores, que permite que sea una actividad "placentera" en la que los "principales protagonistas son los niños".

Por su parte, Azucena Lozano, secretaria de la Federación Extremeña de Ciclismo, ha mostrado su satisfacción por este día de la bicicleta porque "como ciclista, es uno de los días más felices". "Para mí es un orgullo ver cómo todos los niños se movilizan en bicicleta y no todo son los coches", ha celebrado.

Concurso de carteles

También ha tomado la palabra David Castellano, profesor de Educación Física del CEIP Antonio Machado, quien ha indicado que llevaban bastantes años con la intención de acoger esta iniciativa y "por fin" lo han conseguido. Además, ha explicado que en el colegio se ha llevado a cabo entre los alumnos un concurso para elegir al cartel ganador, por lo que se encuentran "muy motivados" con la actividad.

Finalmente, Juan Romero, antiguo director de la Delegación de Educación y actualmente voluntario, ha subrayado que lo que en un principio podría haber sido un evento deportivo, ha acabado convirtiéndose en una actividad con un potencial educativo "brutal".