Tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre
La vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida arranca con un taller sobre diseño y dirección artística
Damián Galán, arquitecto con una amplia trayectoria en cine y televisión, será el encargado de impartir la clase en la Sala Trajano
La vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida arrancará con un taller sobre diseño y dirección artística. Esta primera actividad se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la sala Trajano, y es fruto de la colaboración entre el Instituto de la Juventud de Extremadura y el Festival de Cine Inédito de Mérida.
Se trata del taller ‘Diseñar para la cámara’, un taller intensivo que ofrece una introducción al oficio de la dirección artística cinematográfica, guiada por un profesional en activo con experiencia en películas recientes, según ha indicado en nota de prensa la Asociación Cultural de Cine Fórum de Mérida, entidad organizadora del festival. De esta forma, los interesados conocerán las "herramientas clave del diseño y la construcción de decorados para cine y TV, a través de ejemplos reales y un ejercicio práctico".
Inscripción gratuita
El taller tendrá una jornada de mañana y tarde el sábado y una matinal el domingo, y podrán inscribirse un máximo de 25 personas con preferencia para jóvenes de entre 14 y 35 años. Si quedan plazas libres, ha anunciado la asociación, se cubrirán con participantes de otras edades. La inscripción, que es gratuita, puede hacerse en cineclubmerida@gmail.com.
Amplia trayectoria
El taller lo impartirá Damián Galán Álvarez, arquitecto, Máster en Diseño de producción, y Licenciado en Arquitectura y Bellas Artes. Tiene una amplia trayectoria profesional en teatro, cine y televisión: director de arte asistente en ‘Gladiator II’ y ‘La sociedad de la nieve’, entre otras; y como director asistente en ‘Asteroid City’, de Wes Anderson o Terminator. También ha trabajado en ‘Los titanes’ y ‘La corte del faraón’, dentro del Festival de Teatro Clásico de Mérida.
