Mérida lanza una red de "comercios amigables" con las personas mayores

El Ayuntamiento de Mérida ha lanzado este martes su nueva campaña 'Comercio amigable con las personas mayores', una iniciativa que busca promover entornos más inclusivos, accesibles y cercanos para los más 'séniors' de la ciudad. Las delegadas de Mayores y Comercio, Catalina Alarcón y Laura Iglesias, respectivamente, han sido las encargadas de presentar este programa acompañadas de la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Mérida, Chari Gallego, y del representante del Consejo Local de Mayores, Pedro Ramos.

De esta forma, según han anunciado las delegadas en rueda de prensa, el objetivo es crear una red de comercios que sean considerados amigables con las personas mayores. Así, estos establecimientos deberán cumplir con una serie de medidas, así como un formulario en el que podrán conocer si son o no accesibles e inclusivos y qué condiciones deben mejorar para conseguirlo.

Red de Ciudades Amigables

En su intervención, Alarcón ha explicado el proyecto nace a propuesta del Consejo Local de Mayores tras la incorporación de la capital extremeña a la Red de Ciudades Amigables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a raíz de la cual, ha afirmado, "nos comprometemos a ir trabajando por hacer de Mérida un espacio cada vez más accesible para nuestros mayores".

Además, ha detallado que esta red estará abierta a cualquier nueva incorporación. "Esto no va a ser de unos meses ni de un año. Podrán ir sumándose cuando quieran, cuando lo deseen, cuando crean ese comercio que ya puede ser comercio amigable con las personas mayores", ha destacado. Por otro lado, también ha apuntado que la iniciativa no solo beneficiará a los mayores, sino a toda la ciudad.

Comercio de proximidad

Por su parte, Iglesias ha señalado que la campaña se enmarca dentro del compromiso de este equipo de gobierno por seguir fomentando el comercio local y de proximidad, "que tanto les gusta a nuestros mayores", al tiempo que ha señalado la "buena aceptación" que ha tenido por parte de los establecimientos de la ciudad, de los cuales "muchos de ellos ya eran amigables con los mayores". Asimismo, ha subrayado que el proyecto no supone coste alguno para los comerciantes "sino todo lo contrario, remarca la labor que hacen diariamente con los mayores".

Asimismo, la presidenta de la Asociación de Comerciantes ha indicado que aunque el comercio de Mérida "es bastante agradable" para las personas mayores, "también hay cosas que tenemos que aprender para vosotros, para ayudaros en cualquier cosa", ya que, además, ha declarado, "vosotros sois los clientes fieles de siempre". Finalmente, ha tomado la palabra Pedro Ramos, quien ha valorado positivamente la iniciativa y ha pedido que se le dé "buena publicidad" para que todos los comercios puedan unirse.