Once siniestros viales y cuatro positivos en alcoholemia en tan solo una semana en Mérida

La Policía Local de Mérida ha indicado que en su informe de siniestralidad vial de la semana pasada, del 13 al 19 de octubre, se abrieron 11 diligencias, de las cuales 9 estuvieron relacionadas con daños y 2 resultaron en lesiones de carácter leve.

Según ha informado, se tramitaron nueve diligencias por siniestros viales. Entre ellas, se registraron incidentes con daños materiales en diversas ubicaciones como en la calle José Martínez Ruiz Azorín, donde un turismo colisionó con una motocicleta al no respetar la preferencia de paso, o en la avenida de Extremadura.

Más incidentes

Otros siniestros con daños ocurrieron en Camino Viejo Mirandilla y en la Vía de la Plata, ambos involucrando a dos turismos cuya causa fue no respetar la preferencia de paso. Asimismo, dos incidentes resultaron tanto en daños como en lesiones leves: uno en la calle Almendralejo, donde una furgoneta no respetó el paso, y otro en el puente Lusitania, que involucró a dos turismos.

Por otro lado, en el ámbito de la seguridad preventiva, se llevó a cabo un total de 36 pruebas de alcoholemia. De estas, 4 resultaron positivas, aunque todas se mantuvieron por debajo de 0,50 mg/l, con las correspondientes denuncias administrativas.