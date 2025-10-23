Educación
Nueva fecha para grados, másteres, cursos e idiomas a distancia en Mérida: la UNED amplía el plazo de sus matrículas
El centro fija el 4 de noviembre como fecha límite para aquellos interesados en su oferta de estudios
Nuevos plazos de matrícula para los interesados en cursar sus estudios en la UNED. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su centro asociado de Mérida, los ha ampliado este jueves para sus estudios de Grado, Másteres Oficiales, Microtítulos, Curso de Acceso para Mayores de 25 y 45 años e Idiomas. "Una nueva oportunidad para entrar a formar parte de la mayor universidad pública de España, que destaca por su flexibilidad y adaptabilidad, universalizando el acceso a una Educación Superior de calidad", ha indicado la UNED en un comunicado de prensa.
Amplia oferta de grados y másteres
Asimismo, el centro universitario ha informado de que cuenta con 30 Grados oficiales pertenecientes a todas las ramas del conocimiento, cuya metodología online y semipresencial "permite compaginar los estudios con la vida laboral o familiar". La universidad ofrece también una amplia oferta de Másteres Oficiales así como los Microtítulos UNED, "una de las opciones más innovadoras del catálogo formativo de la universidad", ha detallado. Con un formato modular y flexible, permiten actualizar o ampliar competencias profesionales en áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad, educación digital o ciberseguridad.
El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) ofrece además la posibilidad de estudiar, de forma semipresencial o en línea, hasta 15 idiomas, desde los más demandados como inglés, francés o alemán hasta otros menos habituales como árabe, chino o japonés, además de Lengua de signos española y todas las lenguas cooficiales del Estado.
Para los más mayores
Finalmente, los Cursos de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 años ofrecen una "segunda oportunidad" a quienes no pudieron acceder en su momento a la universidad. Gracias a su metodología a distancia y al acompañamiento del profesorado, permiten preparar las pruebas de acceso oficiales de forma flexible y adaptada al ritmo de cada persona.
"Son una puerta abierta a la educación superior, avalada por una universidad comprometida con la equidad, la igualdad de oportunidades y la formación a lo largo de la vida y que se consolida como una universidad abierta, inclusiva y preparada para los retos del futuro", ha concluido.
