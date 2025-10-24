La Junta de Extremadura promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas en Mérida

La Junta promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas de régimen especial en Mérida dentro de su plan Habita Extremadura. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y la directora gerente de la empresa pública Urvipexsa, Marta Herrera, han presentado este viernes el acuerdo de cesión de más de 19.647 metros cuadrados de suelo público destinados a la construcción de viviendas unifamiliares y bloques de pisos de protección oficial en cuatro parcelas de la capital extremeña, cuya inversión aproximada es de 20 millones de euros.

Un proyecto "tan necesario como ilusionante, que no entiende de colores ni de ideologías", cuyo objetivo, ha apuntado Herrera, es que los extremeños puedan vivir, construir su proyecto de vida y desarrollarse en su tierra sin tener que marcharse fuera por la falta de oportunidades. "Es una hoja de ruta clara para garantizar el acceso a una vivienda asequible a quienes hoy más lo necesitan, especialmente nuestros jóvenes. Porque hablar de vivienda es hablar de oportunidades, de desarrollo y de fijar población en nuestros municipios", ha subrayado.

Tanto bloques de pisos como unifamiliares

De esta forma, ha explicado, las viviendas serán de unos 80 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, e incluirán tanto bloques de pisos como viviendas unifamiliares. En concreto, estarán ubicadas en las calles Adelfas (50 viviendas plurifamiliares con garajes y trasteros), 42 de las mismas características en Clara Campoamor, 25 unifamiliares en la calle Maruja Mallo y 19 también unifamiliares en Concha Espina. El precio estimado será de 145.000 euros IVA incluido, reducido al 4 % de por tratarse de vivienda protegida.

En este sentido, Herrera ha indicado que las familias podrán optar a ayudas directas de hasta 10.000 euros a la entrada, por lo que se reduciría el coste final a unos 135.000 euros, "lo que permitirá a muchas familias acceder a una vivienda en propiedad en unas condiciones más favorables". Además, ha mencionado que gracias al aval joven, que cubre hasta el 95 % de las hipotecas, las cuotas mensuales podrían rondar los 400 euros.

"Preparados para el futuro"

Por su parte, Osuna ha destacado la "total disposición" del consistorio para el proyecto de creación de viviendas", al tiempo que ha señalado que, aunque en Mérida "todavía es posible alquilar, comprar y vender vivienda a un precio por debajo del mercado nacional, tenemos que estar pensando siempre en el futuro". "Es decir, hoy no es un problema, no hay tensión de vivienda en la capital autonómica, pero eso no quiere decir que no estemos preparados para afrontar con las máximas garantías la posibilidad de absorber toda esa demanda de viviendas".

Así, ha recordado que de las 800 viviendas que se encuentran en construcción o e trámite de licencia en Mérida, 346 son de protección oficial, que se suman a las más de 3.000 contempladas en el nuevo Plan General Municipal de Mérida, dentro de una necesidad estimada de 9.615 viviendas.