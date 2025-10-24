México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos

México aterriza en Mérida y se instala en El Prado. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el barrio se convertirá en una auténtica barriada de cualquier ciudad de México con la celebración del 'Día de Muertos', una iniciativa única en Extremadura que, además, intercalará la tradicional celebración de Halloween a la que acostumbran los vecinos de la zona. El programa, que tendrá lugar en las Instalaciones Deportivas El Prado, ha sido presentado este viernes por la delegada de Participación Ciudadana, Susana Fajardo; el presidente de Asociación de Mexicanos en Extremadura, José Reyes Muñoz Figueroa, y el presidente de AA.VV. El Prado, Gonzalo Alesón.

La programación arrancará el 30 de octubre con el concurso de fachadas y balcones con la temática del Día de los Muertos, que también tendrán decoraciones alusivas Halloween. El 1 de noviembre, de 19.00 a 19.15 horas, se llevará a cabo una concentración de participantes en las Instalaciones Deportivas El Prado, y desde allí partirá el desfile del Día de los Muertos, en el que participará la Asociación Cultural de Vehículos Clásicos Ciudad de Mérida por las calles Comarca Ribera del Tajo, Fermín Ramos, Orden de la Mesta, Avenida del Prado, Orden de los Templarios y La Antilla, hasta regresar a las instalaciones deportivas.

Concurso de Catrinas

Más tarde, a las 20.00 horas tendrá lugar concurso de Catrinas y Catrines de maquillaje y vestuario infantil, así como un certamen de mascotas ataviadas con la temática y la entrega de premios del concurso de fachadas que finalizará con la actuación musical del grupo Mariachi Sur de Zafra. Durante el evento se instalará un altar mexicano "auténtico, no una recreación", ha explicado Alesón, elaborado conjuntamente por las asociaciones EMEX y AA.VV. El Prado, que estará abierto al público y en él se colocarán fotografías de familiares fallecidos como homenaje.

También se venderán papeletas para cuatro sorteos: una cena para dos personas en el restaurante Doña Loren de Cáceres; una comida o cena para dos en La Malinche de Cáceres; una cesta de productos mexicanos donada por La Taquería del Sur de Badajoz y el restaurante Los Plebes de Cáceres; y otra cesta similar, ofrecida por Torti Azteca de Almendralejo.

Jornada de convivencia intercultural

Fajardo ha destacado el trabajo realizado para "crear la red y el tejido necesario para que la actividad se lleve a cabo" y ha expresado su deseo de que el evento perdure en el tiempo para convertir la jornada en una convivencia intercultural en la que la ciudadanía pueda "disfrutar y aprender mucho". Ha recordado, además, que se trata de una ocasión en la que "reconocemos y recordamos a nuestros difuntos" ya que el Día de los Muertos "merece ser conocido, para avanzar en convivencia y buena vecindad".

Por su parte, el presidente de la AMEX, José Reyes Muñoz, ha explicado que el propósito de este día es "recordar a los seres queridos que han fallecido, recibiéndolos en altares u ofrendas, con comida, bebidas, objetos personales que disfrutaban en vida".

Acercar las tradiciones de México

Finalmente, Gonzalo Alesón ha explicado que se trata de un evento único, nunca celebrado en Extremadura, "que pretende acercar las tradiciones y cultura del pueblo mexicano a todos nosotros". "Este día es muy importante para ellos, similar al nuestro de Todos los Santos, pero con un ambiente más festivo sin olvidar el recuerdo a los que ya no están entre nosotros", ha subrayado.

Además, ha agradecido a los restaurantes mexicanos "auténticos" que han colaborado con el evento y ha destacado su compromiso y dedicación, al tiempo que ha recordado que el evento está abierto a la participación de todos los ciudadanos que quieran acercarse hasta la Barriada del Prado en ese día.