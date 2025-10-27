Se inaugurará a principios de diciembre
El Belén Municipal de Mérida lucirá renovado esta Navidad gracias a una subvención de 8.000 euros
La ayuda concedida irá destinada a la reparación de varias figuras y los elementos deteriorados
Cada vez queda menos tiempo para que llegue la Navidad. Por ello, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una subvención de 8.000 euros a la Asociación Belenista de la capital extremeña para la restauración y montaje del espectacular Belén Municipal. Tendrá una cuidada recreación y será digno de comtemplar su resultado final.
125 figuras
En concreto, la ayuda concedida irá destinada a la reparación de figuras y elementos deteriorados, la sustitución de piezas dañadas o irrecuperables, la limpieza, repintado y conservación de materiales, la restauración de estructuras o escenografía asociada y los materiales y productos técnicos de restauración. Según ha informado el ayuntamiento emeritense, el Nacimiento de Jesús, que cuenta con un total de 125 figuras, estará instalado en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba, se inaugurará a principios del mes de diciembre y contará con algunas novedades con respecto a otras ediciones.
- Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
- Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
- Las Abadías de Mérida contará con una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial
- México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos
- Lo del Brentford con el Mérida
- La Junta de Extremadura promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas en Mérida
- Mérida marcha de rosa contra el cáncer: 'Caminamos por la salud y por la vida
- Mérida lanza una red de 'comercios amigables' con las personas mayores