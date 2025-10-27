El Belén Municipal de Mérida lucirá renovado esta Navidad gracias a una subvención de 8.000 euros

Cada vez queda menos tiempo para que llegue la Navidad. Por ello, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una subvención de 8.000 euros a la Asociación Belenista de la capital extremeña para la restauración y montaje del espectacular Belén Municipal. Tendrá una cuidada recreación y será digno de comtemplar su resultado final.

125 figuras

En concreto, la ayuda concedida irá destinada a la reparación de figuras y elementos deteriorados, la sustitución de piezas dañadas o irrecuperables, la limpieza, repintado y conservación de materiales, la restauración de estructuras o escenografía asociada y los materiales y productos técnicos de restauración. Según ha informado el ayuntamiento emeritense, el Nacimiento de Jesús, que cuenta con un total de 125 figuras, estará instalado en la rotonda del Centro Cultural Alcazaba, se inaugurará a principios del mes de diciembre y contará con algunas novedades con respecto a otras ediciones.