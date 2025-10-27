Falleció ayer mientras realizaba una ruta senderista
Conmoción y rabia en Mérida por la repentina muerte de Pedro de la Rosa, el sacristán de Nuestra Señora de los Milagros
El entierro será hoy a las 17.00 horas en la capital extremeña, donde residía el varón de 63 años
Pedro de la Rosa (63 años), vecino de Mérida y natural Torremejía, murió ayer a primera hora de la tarde durante una ruta de senderismo en el término cacereño de Losar de la Vera. El varón sufrió un desvanecimiento mientras realizaba la ruta de la cuerda de las Horquillas, en un paraje de difícil acceso. Su fallecimiento causó una gran conmoción en la barriada de Nueva Ciudad y también en su pueblo, pues se trataba de una buena persona. Son muchos los que le echarán de menos y le recordarán con afecto y respeto. Los mensajes de condolencia por su deceso se han hecho notar en las redes.
Sincero pésame
La Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos a través de Facebook. "Recibimos la triste noticia del fallecimiento de Pedro, sacristán de Nuestra Señora de los Milagros, quien ayudaba a nuestro párroco siempre en la labores de la Iglesia. A sus familiares y amigos extendemos nuestro más sincero pésame en estos difíciles momentos. Descanse en Paz". El entierro será este lunes a las 17.00 horas en la mencionada parroquia emeritense.
Un hombre íntegro
"Me he quedado helado, que tristeza, que dolor. Se nos va una persona infinitamente buena, un hombre íntegro, de los pies a la cabeza. Que descanses en el mejor de los lugares". Fue el texto que el portavoz socialista del Ayuntamiento de Torremejía, Fede González Trinidad, ha publicado en su cuenta de Facebook tras conocer la noticia del fallecimiento. La huella que deja Pedro de la Rosa es profunda. Y se lleva el cariño de todos los que lo conocieron en vida. Hasta siempre.
- Una alumna de la Escuela de Arte de Mérida, seleccionada para uno de los premios más prestigiosos de diseño gráfico nacional
- Las Abadías de Mérida contará con una nueva rotonda para reforzar la seguridad vial
- México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos
- La Junta de Extremadura promoverá la construcción de 136 viviendas protegidas en Mérida
- Mérida marcha de rosa contra el cáncer: 'Caminamos por la salud y por la vida
- Mérida lanza una red de 'comercios amigables' con las personas mayores
- Triste final para Pedro, el vecino de Mérida con obesidad mórbida que no podía salir de casa
- Nueva fecha para grados, másteres, cursos e idiomas a distancia en Mérida: la UNED amplía el plazo de sus matrículas