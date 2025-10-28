Los barrios de Mérida, protagonistas del Plan Edil: más de 4 millones de euros en mejoras

A dos meses y pocos días de que termine el año, el Ayuntamiento de Mérida acelerá el paso y destinará más de 4 millones del Plan Edil en varias actuaciones en las barriadas de la ciudad con el fin de seguir transformando Emerita Augusta. De ese importe, 2,6 millones irán a obras para revitalizar los barrios, 1 millón para renaturalizar y crear refugios climáticos en zonas escolares e infantiles y áreas deportivas y 700.000 euros en un plan de arbolado y sombras artificiales. El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, dio a conocer ayer algunos de los proyectos más destacados que se llevarán a cabo con cargo a este plan que cuenta con una inversión total de más de 11 millones de euros, cantidad de la que el 15 por ciento procede de aportación municipal. Asimismo, el regidor manifestó en que la solicitud del EDIL se realizó hace más de dos años y que algunos de los proyectos concedidos están ahora mismo en marcha, como por ejemplo el Hogar de Mayores en Nueva Ciudad, lo que significa que el consistorio ya no tendrá que afrontar dicha inversión con presupuesto municipal.

Actuaciones

Del total de 11 millones, más de 4 millones irán destinados a llevar a cabo actuaciones en diferentes barriadas de Mérida. Así, 2,63 millones irán a actuaciones para la revitalización de los barrios, con obras en acerados, de accesibilidad, en cableado, en espacios verdes o de eficiencia energética del alumbrado, entre otras. También destacó el plan de arbolado urbano y de sobras artificiales, con 700.000 euros, y el proyecto de naturalización y creación de refugios climáticos en zonas escolares e infantiles y áreas deportivas, por valor de 1 millón de euros. Del resto de inversiones, Rodríguez Osuna puso en valor el 1,3 millones para la musealización del Mercado de Calatrava, cuyas obras empezarán este noviembre y deberán estar finalizadas antes de que finalice diciembre de 2026. Otro millón de euros irá destinado al acondicionamiento del ferial de la ciudad, que incluye actuaciones de urbanización, modernización y adecuación.

Ayudas al comercio

Además se refirió el alcalde a una partida de 900.000 euros para poner en marcha un plan de dinamización comercial y ayudas al comercio. En este sentido, adelantó que la capital extremeña volverá a contar con los Bonos al Consumo, que se pondrán en marcha cuando más convenga al sector comercial de la ciudad. "Será cuando ellos quieran, cuando normalmente el comercio tenga más dificultades", comentó. El Museo del Muralismo Contemporáneo, ubicado al aire libre en la barriada de La Antigua, contará con 500.000 euros para su ampliación y dinamización, ya que todavía quedan "muchísimas fachadas y muchísimos edificios" en los que actuar, según Osuna. De este modo, se llevará a cabo una primera fase de conservación de los murales ya existentes o rehabilitación de aquellos que con el paso del tiempo han podido degradarse y se iniciará un nueva fase de ampliación. Igualmente, Osuna resaltó los 400.000 euros invertidos para ejecutar las acciones enmarcadas en el Plan Director de Cultura y otros 400.000 euros para desarrollar un Plan Integral de Juventud, así como una inversión de 200.000 euros para un sistema de información geográfica del consistorio de la capital regional.

Recuperar la inversión

Para finalizar, el primer edil emeritense remarcó que tres obras se encuentran ya presupuestadas por el ayuntamiento y que, gracias a estar incluidas en el Plan EDIL, permitirá al consistorio poder recuperar la inversión destinada para tal efecto. Así, se refirió este pasado lunes a 1 millón de euros para la construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, los 500.000 euros de la adecuación del Parque López de Ayala a espacio multiuso y accesible y otros 500.000 euros para las obras de ampliación de la plataforma única en la Rambla Santa Eulalia. El alcalde de la capital extremeña precisó que, a día de hoy, aún no están redactados gran parte de los trabajos a poner en marcha, y, actualmente, una vez que se cuenta con la resolución queda pendiente su elaboración para sacarlos a licitación. "Viene la parte importante que es la elaboración concreta de los proyectos, donde se determinará una a una cuáles serán las zonas de actuación de las obras. ¿Cuáles serán? Evidentemente las más deterioradas porque uno de los condicionantes de los proyectos de los fondos europeos es precisamente la intervención en aquellas zonas del municipio que están más obsoletas o deterioradas", concluyó Rodríguez Osuna.