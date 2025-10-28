Así funciona la Ley de Segunda Oportunidad: un respiro en Mérida para quienes no pueden afrontar sus deudas

En tiempos de incertidumbre económica, la Ley de Segunda Oportunidad se ha convertido en una herramienta clave para las personas que, por diversas circunstancias, no pueden hacer frente a sus deudas. Este mecanismo, en vigor desde 2015 y reformado en 2022, busca ofrecer una salida legal y digna a quienes han caído en una situación de insolvencia, evitando que arrastren de por vida un endeudamiento imposible de asumir.

La ley está pensada para personas físicas, tanto particulares como trabajadores autónomos, que se encuentran en situación de insolvencia —es decir, que no pueden pagar sus deudas presentes ni futuras—. A diferencia de los procedimientos concursales empresariales, este sistema ofrece la posibilidad de cancelar total o parcialmente las deudas tras cumplir con una serie de condiciones.

Según el Ministerio de Justicia, el número de personas que se acogen a esta ley ha crecido de forma constante, impulsado por la crisis inflacionaria y el encarecimiento de los créditos.

Los requisitos principales

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, el deudor debe cumplir una serie de requisitos específicos:

Ser insolvente de buena fe. El solicitante no puede haber provocado la insolvencia de forma intencionada ni haber sido condenado por delitos económicos o contra la Hacienda Pública en los últimos diez años. No haber utilizado esta ley en el pasado. Solo puede acogerse una vez cada diez años. Intentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Antes de solicitar la cancelación de la deuda, debe haberse intentado llegar a un acuerdo con los acreedores. Este trámite puede realizarse ante notario o a través de una cámara de comercio. Aceptar la liquidación del patrimonio. En la mayoría de los casos, se requiere vender los bienes disponibles para cubrir parte de las deudas, salvo los bienes básicos protegidos por ley (como la vivienda habitual en ciertos supuestos). No tener sanciones administrativas ni deudas por pensiones alimenticias o multas graves. Este tipo de deudas no pueden eliminarse mediante el procedimiento.

Tras la revisión judicial del caso, el juez puede conceder una de dos opciones:

Exoneración total de las deudas , si el patrimonio liquidado no es suficiente para cubrirlas y se acredita buena fe.

, si el patrimonio liquidado no es suficiente para cubrirlas y se acredita buena fe. Plan de pagos controlado, que permite cancelar parte de la deuda y reestructurar el resto durante un plazo de hasta cinco años.

El resultado final es lo que se conoce como el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), que da al deudor una nueva oportunidad para empezar sin la carga financiera que lo ahogaba.

Expertos jurídicos señalan que, aunque el proceso requiere paciencia y asesoramiento profesional, su efecto puede ser decisivo. “No se trata de eludir responsabilidades, sino de ofrecer una vía de recuperación económica a quien ha actuado de buena fe”, explica Raúl Domínguez, abogado especializado en derecho concursal en Cáceres.

Desde asociaciones de consumidores, como FACUA o ADICAE, reclaman una mayor difusión del mecanismo, dado que muchos ciudadanos desconocen su existencia o creen erróneamente que solo se aplica a empresas.

Con el actual contexto económico, la Ley de Segunda Oportunidad se consolida como un instrumento social de justicia económica, que permite a miles de personas volver a empezar, libre de deudas y con una nueva perspectiva de futuro.

De la mano de los especialistas en Mérida

En Mérida, despachos especializados en derecho concursal, ofrecen asesoramiento integral para personas que podrían acogerse a este procedimiento. Sus equipos de economistas y abogados combinan experiencia en insolvencias con orientación al particular. "Nuestro objetivo es que quienes han actuado de buena fe puedan librarse de una carga financiera insoportable y empezar de nuevo”, explica uno de sus abogados.

Para Extremadura, donde muchas personas enfrentan situaciones prolongadas de endeudamiento o actividad autónoma con bajas expectativas, este mecanismo abre una vía de esperanza. Como subraya el despacho de Mérida, “no se trata de eludir responsabilidades, sino de ofrecer una segunda oportunidad real a quienes han sido honestos y se han visto desbordados”.

Con el asesoramiento adecuado y la comprensión del procedimiento, la Ley de Segunda Oportunidad se convierte en mucho más que una teoría jurídica: es la puerta a una nueva vida con menos cargas y más dignidad.

El caso de Mérida

Una familia de Mérida ha logrado empezar de nuevo tras la cancelación de 42.000 euros de deuda y la reestructuración de otros 21.000 en un plan de pagos asumible, gracias a Ley de Segunda Oportunidad. Más allá de los números, la resolución se traduce en "descanso, estabilidad y la posibilidad real de planificar el día a día sin vivir pendiente de embargos e intereses", subraya la firma Ézaro Legal, que ha coordinado la estrategia jurídica.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida a particulares y autónomos que no pueden afrontar sus obligaciones. Pueden acogerse quienes residan en España, cuenten con más de un acreedor, actúen de buena fe y no hayan sido condenados recientemente por determinados delitos económicos ni solicitado este mecanismo en los últimos cinco años.

El camino arranca con un estudio de viabilidad y continúa con la tramitación concursal ante el juzgado. A partir de la admisión a trámite, se alivia la presión inmediata: pueden suspenderse embargos y frenarse los intereses, mientras se trabaja en la solución final, ya sea la exoneración del pasivo insatisfecho o un plan de pagos ajustado a la capacidad real del deudor.

“Lo más importante no son las cifras, sino lo que significan para quienes estaban al límite”, explica David Muñoz, CEO de Ézaro Legal. “La Ley de Segunda Oportunidad bien aplicada permite preservar lo esencial —el techo, el trabajo— y ofrecer un itinerario claro para salir de la deuda. Nuestro enfoque combina rigor jurídico y trato humano para que el proceso sea comprensible y asumible en cada etapa”.

Protección de los bienes esenciales

La reforma de 2022 ha reforzado, además, la protección de los bienes esenciales cuando resulta razonable y se cumplen los requisitos legales. En la práctica, los jueces pueden autorizar que la familia conserve su vivienda habitual si el coste es proporcionado a sus ingresos y el inmueble no es suntuoso, y permitir que se mantenga el vehículo cuando es necesario para trabajar o para cubrir necesidades básicas. Integrar estas decisiones en planes de pago realistas evita desarraigos y facilita que las personas sigan generando ingresos para estabilizar su vida cotidiana. “En nuestra experiencia, cuando se acredita la necesidad y la proporcionalidad, los juzgados están abiertos a soluciones que protegen lo esencial sin perjudicar a los acreedores”, añade Muñoz.

La normativa exige un examen pormenorizado de la situación económica del deudor, su historial de pagos y su conducta de buena fe. Ézaro Legal articula esa evaluación mediante un estudio de viabilidad sin coste, que determina si conviene solicitar la exoneración directa o plantear un plan de pagos supervisado judicialmente. “Cada caso es distinto: a veces lo responsable es pedir la exoneración total y, otras, estructurar un plan que la familia puede cumplir sin renunciar a lo imprescindible. La clave es no llegar tarde y asesorarse desde el principio”, subraya David Muñoz.