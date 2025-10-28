Kid Lobo, el DJ de Mérida que compone una canción para ayudar a las víctimas del horror en Gaza

El popular DJ emeritense David Acevedo, conocido artísticamente como Kid Lobo, acaba de componer una canción llamada ‘¡Libre!’, con un ritmo pegadizo y un mensaje reivindicativo ante el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Todos los beneficios generados por este tema con cada reproducción en las plataformas musicales (YouTube Music, Spotify…) se destinarán a una oenegé que trabaje directamente en la zona del conflicto para ayudar a las personas afectadas.

Un granito de arena

El disyóque ha tenido desde siempre un interés muy claro por las injusticias sociales (en este caso hace referencia al crimen de guerra cometido por Israel) y con la música. Kid Lobo lleva casi tres décadas haciendo bailar a la gente por la geografía extremeña con un variado repertorio de estilos: funk, cumbia, jazz, balkan o afro house. Por ello, la letra de la canción hace un llamamiento a la esperanza tras “la consternación que me produce ver lo que está ocurriendo en Gaza, así como la deriva que están tomando los valores a nivel global. Es mi forma de aportar, desde lejos, un granito de arena”, según ha explicado David a este diario.